FC Bayern Münchens kommender Champions-League-Achtelfinal-Gegner Paris St. Germain hat in der französischen -Meisterschaft weiterhin ungewohnte Probleme. Der Titelverteidiger blieb Sonntagabend durch das 1:1 (0:0) vs. Stade Reims zum 3. Mal in den vergangenen 4 Punktspielen sieglos. Dadurch hat PSG an der Tabellenspitze weiter nur 3 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger RC Lens (1:1 bei ES Troyes AC, dem neuen Klub von Altachs Alexis Tibidi). Doch auch dem deutschen Rekordmeister ergeht es im neuen Jahr ja nicht besser bei 3 Mal 1:1-Remis in der "englischen Woche" und nur 3 Punkten von möglichen 9!

Neymars (l.) Treffer reicht PSG erneut nicht

Foto: AFP/SID/GEOFFROY VAN DER HASSELT

12. Saisontor für Neymar

Zwar brachte Neymar die Hausherren 6 Minuten nach dem Seitenwechsel mit seinem 12. Saisontreffer gegen den Tabellenfünften in Führung. Doch in Unterzahl nach der Roten Karte gegen den eingewechselten Marco Verratti (59.) kassierte Spitzenreiter Paris SG in der Nachspielzeit noch den Ausgleich der Gäste durch Folarin Balogun (90.+6).

Unter der Woche wechselte der österreichische Nationaltorhüter Patrick Pentz von Stade Reims zum deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

