Der französische Fußball-Verbandspräsident Noel Le Graet gerät aufgrund der Vorwürfe des Mobbings und der sexuellen Belästigung immer mehr unter Druck. Ein Abschlussbericht des Pariser Sportministeriums kommt zu dem Urteil, dass der 81-Jährige nicht mehr über die nötige Legitimität verfüge, um den französischen Fußball zu führen und zu repräsentieren. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Le Graet lässt sein Amt seit dem 11. Januar ruhen.

"Angesichts der Mängel in der Führung und seines ernsthaft unangemessenen Verhaltens gegenüber Frauen kann ich die Schlussfolgerung des Berichts nur bestätigen: Er hat nicht mehr die notwendige Legitimität, um den französischen Fußball zu verwalten und zu vertreten", sagte Sportministerin Amelie Oudea-Castera. Der französische Verband will in den nächsten Tagen über die Zukunft von Le Graet, der das Amt seit 2011 bekleidet, entscheiden.

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Le Graet wegen sexueller Belästigung. Le Graet wies alle Anschuldigungen von sich.

