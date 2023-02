Alexander Nübel hält sich alle Optionen offen

Torhüter Alexander Nübel hält sich für den Sommer alle Optionen offen. "Wir werden sehen, was am besten für mich ist. Grundsätzlich bin ich natürlich offen für alles", sagte der Keeper von AS Monaco nach dem 3:2 (1:0) in der Zwischenrunde der Europa League bei Bayer Leverkusen.

Der 26-Jährige ist von Fußball-Rekordmeister Bayern München noch bis Saisonende an die Monegassen ausgeliehen. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich mache viele Spiele", sagte Nübel, sein Fokus liege "Stand jetzt" voll auf Monaco. Der Keeper bestritt in dieser Saison bereits 32 Pflichtspiele für den achtmaligen französischen Meister.

Der frühere Schalker war im Sommer 2021 ins Fürstentum ausgeliehen worden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Dass die Bayern nach dem Ausfall von Manuel Neuer in Yann Sommer einen hochkarätigen Ersatz verpflichteten, verwundert Nübel nicht.

"Es war klar, dass sie einen Torhüter holen. Ein Verein wie Bayern München wird immer top Torhüter da haben. Das ist ein Top-3-Verein, da werden immer Torhüter sein, mit denen du konkurrieren musst", sagte Nübel über einen möglichen Dreikampf im Falle eine Rückkehr nach München im Sommer.

Neuer, der wegen eines Beinbruchs bis zum Saisonende ausfällt, besitzt in München einen Vertrag bis 2024. Sommer unterschrieb nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach ein Arbeitspapier bis 2025.

