Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 die zweite Heimpleite in Folge kassiert. Nach dem 0:2 gegen Stade Rennes verlor das Starensemble um Weltmeister Lionel Messi auch 0:1 (0:0) gegen Olympique Lyon. Der Vorsprung des Tabellenführers vor dem Verfolger RC Lens ist auf 6 Punkte geschmolzen.

Nächste Heimpleite für Lionel Messi und PSG

Bradley Barcola (56.) erzielte das Siegtor für die Gäste. Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.

