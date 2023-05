Donatien Gomis will nicht an Kampagne teilnehmen

Verteidiger Donatien Gomis vom französischen Fußball-Zweitligisten EA Guingamp hat sich geweigert, das Punktspiel beim FC Sochaux am Sonntag zu bestreiten, weil sein Klub am anstehenden Spieltag an einer Kampagne gegen Homophobie teilnimmt. Eine entsprechende Meldung der Regionalzeitung Le Telegramme bestätigte Guingamp am Samstag.

Man habe die Haltung des senegalesischen Abwehrspielers "zur Kenntnis" genommen, erklärte EA. Präsident Fred Le Grand werde in der kommenden Woche mit dem 28-jährigen Gomis ein Gespräch führen.

Anlässlich der jährlich wiederkehrenden Kampagne "Homos oder Heteros, wir tragen alle das gleiche Trikot" laufen alle Spieler der Ligue 1 und Ligue 2 an diesem Wochenende mit einem Jersey auf, das in Regenbogenfarben beflockt ist. Diese Trikots sollen anschließend zugunsten mehrerer Vereine versteigert werden, die sich für mehr Toleranz in der Gesellschaft einsetzen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Gomis' Landsmann Idrissa Gueye, damals bei Vorzeigeklub Paris St. Germain unter Vertrag, jeweils am Aktionsspieltag offiziell aus "persönlichen Gründen" gefehlt. Er wurde deswegen im vergangenen Jahr vom Ethikrat des französischen Fußballverbands zu einer Erklärung aufgefordert. In seiner senegalesischen Heimat erhielt der Nationalspieler große Unterstützung für sein Handeln. Mittlerweile spielt Gueye in England beim Erstligisten FC Everton.

