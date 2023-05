Mbappe ist Frankreichs Spieler der Saison

Foto: AFP/SID/BERTRAND GUAY

Kylian Mbappe vom französischen Fußballmeister Paris St. Germain ist in der Ligue 1 zum vierten Mal in Folge zum Spieler der Saison gewählt worden. Das ergab die Wahl der Gewerkschaft der Fußballspieler UNFP am Sonntag in Paris. Mit seiner vierten Auszeichnung ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft nun alleiniger Rekordhalter vor Zlatan Ibrahimovic (3).

"Ich wollte immer meinen Namen in der Geschichte der Meisterschaft hinterlassen", sagte Mbappe bei der Verleihung des Awards und versicherte, angesprochen auf seine Zukunft bei PSG: "Ich werde auch in der nächsten Saison dabei sein."

Zuvor hatte der 24-Jährige die Bedeutung der Auszeichnung angesichts des schweren Reitunfalls von PSG-Ersatztorhüter Sergio Rico jedoch in den Hintergrund gerückt: "Es gibt viel wichtigere Dinge als Fußball, der ganze Verein steht hinter ihm", sagte Mbappe, nachdem er die Trophäe von Nationalmannschafts-Trainer Didier Deschamps entgegengenommen hatte. Rico war am Sonntag mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht worden, laut Zeitungsberichten sei sein Zustand jedoch stabil.

© 2023 SID