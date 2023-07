Seit einem Jahr ist Trainer Adi Hütter vereinslos. Zuvor war der 53-jährige Vorarlberger bei den deutschen Kultklubs VfL Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt tätig, wurde in den vergangenen Monaten wiederholt mit der Premier League, hier: Crystal Palace, in Verbindung gebracht. Doch jetzt geht es für den ehemaligen Meistertrainer der Young Boys Bern und des FC Red Bull Salzburg allerdings statt auf die Insel nach Frankreich. So bestätigt das Sportblatt „L’ Équipe“ den gebürtigen Hohenemser als neuen Trainer vom AS Monaco.

Adi Hütter zum AS Monaco?

Kogler: "Für Adi ist das eine Riesensache"

Demnach werde Adi Hütter in den nächsten Tagen als neuer Trainer des französischen Spitzenklubs AS Monaco, der als Tabellensechster der abgelaufenen Saison in der Lique 1 mit der neuen Spielzeit nicht im Europacup dabei sein wird, präsentiert. „Für Adi ist das eine Riesensache, ihn zeichnete schon als Kicker das Gespür für die richtige Entscheidung aus“, meinte Sky-Experte Walter Kogler gegenüber der "Krone".

Der Kärntner selbst kennt Monaco bzw. die Côte d’Azur, spielte Walter Kogler doch im 1. Halbjahr 1998 beim Erstligisten Cannes.