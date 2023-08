Von Lissabon nach Paris: Goncalo Ramos

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain bereitet sich offenbar weiter auf einen Abgang seines Superstars Kylian Mbappe vor. PSG verpflichtete auf Leihbasis Torjäger Goncalo Ramos vom portugiesischen Titelträger Benfica Lissabon bis zum Ende der bevorstehenden Saison.

Danach besitzen die Franzosen eine Option zum Kauf des 22 Jahre alten Nationalspielers, der in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat mit 19 Toren großen Anteil am Titelgewinn der Mannschaft des deutschen Benfica-Trainers Roger Schmidt hatte.

Portugiesischen Medienberichten zufolge soll die Leihgebühr für Ramos bei 20 Millionen Euro liegen. Der Kaufpreis würde demnach weitere 65 Millionen Euro betragen.

