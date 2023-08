Der französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder - Franzose mit tunesischer Herkunft - ist wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, der versuchten Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Nizza am Freitag mit. Der 32-Jährige Kapitän von AS Monaco, bei dem in diesem Sommer der Österreicher Adi Hütter als Cheftrainer und Torhüter Philipp Köhn (vom FC Red Bull Salzburg) anheuerten musste nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP eine Kaution von 900.000 Euro hinterlegen.

Ben Yedder spielt seit 2019 für Monaco

Gegen den Sturmkollegen von Kevin Volland beim Ligue-1-Topklub AS Monaco wurde Mitte Juli Anzeige erstattet. Ben Yedder debütierte Anfang 2018 für die französische Nationalmannschaft. In 19 Länderspielen gelangen ihm drei Tore. In der Saison 2019/20 war Ben Yedder Torschützenkönig der Ligue 1.

Am kommenden Sonntag, den 13. August 2023, startet in der Lique 1 die neue Saison. Moncao gastiert zum Auftakt bei Clermont Foot, dem Kooperationspartner vom österreichischen Bundesligisten SC Austria Lustenau

