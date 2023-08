Denis Zakaria läuft bald wieder unter Adi Hütter auf

Foto: IMAGO/Salvio Calabrese/IMAGO/Salvio Calabrese/SID/IMAGO/Salvio Calabrese

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Denis Zakaria wird zum dritten Mal in seiner Karriere von Adi Hütter trainiert. Der Schweizer wechselt von Juventus Turin zur AS Monaco in die französische Liga, wo der Österreicher Hütter Anfang Juli die Nachfolge des Belgiers Philippe Clement angetreten hatte.

Zakaria und Hütter hatten schon bei den Young Boys Bern und Borussia Mönchengladbach zusammengearbeitet. Monaco zahlt laut Medienberichten 20 Millionen Euro für den 26-Jährigen, davon sollen zwei Millionen dank einer Weiterverkaufs-Beteiligung an die Borussia gehen.

