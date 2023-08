Aufgrund von Hitze beginnt Monacos Spiel später

Foto: IMAGO/FredericChambert/IMAGO/FredericChambert/SID/IMAGO/Frédéric Chambert

Wegen einer Hitzewelle in Frankreich ist die Erstligapartie zwischen den Fußballklubs AS Monaco und RC Straßburg am Sonntag verschoben worden. Wie der Liga-Betreiber LFP am Freitag mitteilte, wird die Partie der von Adi Hütter trainierten Monegassen mit knapp zweistündiger Verspätung angepfiffen. "In Erwartung hoher Temperaturen im Stade Louis-II wurde der Anpfiff des Spiels auf 19.00 Uhr verschoben", hieß es in einer Mitteilung.

Hütter dankte der Liga für die Verschiebung: "Die Hitze ist im Moment sehr intensiv. Wir haben es letzten Sonntag in Clermont gesehen, wo viele Menschen verkrampft waren", sagte der ehemalige Frankfurter und Gladbacher Coach auf einer Pressekonferenz.

© 2023 SID