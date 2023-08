Kylian Mbappe trifft beim Sieg von PSG

Beim gelungenen Startelf-Comeback von Superstar Kylian Mbappe mit einem Doppelpack hat Paris St. Germain seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der französische Fußball-Meister bezwang am 3. Spieltag den RC Lens mit 3:1 (1:0) und hat fünf Punkte auf dem Konto.

Mbappe erzielte nach einem turbulenten Sommer und dem Streit um seine Zukunft einen Doppelpack (52./90.+1). Für den Weltmeister von 2018 waren es nach seinem Einsatz in Toulouse (1:1) in der Vorwoche die Saisontreffer zwei und drei. Marco Asensio (45.) hatte PSG gegen Lens bereits vor der Pause in Führung geschossen, Morgan Guilavogui (90.+5) erzielte den Ehrentreffer der Gäste.

"Man wünscht sich immer, dass die Dinge so laufen wie heute Abend, aber das ist im Fußball nicht immer der Fall", sagte der spanische PSG-Coach, Luis Enrique, "meine Spieler waren sehr mutig und haben gegen eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt, viele Chancen kreiert."

