Foto: IMAGO / AFLOSPORT/IMAGO / AFLOSPORT/SID/IMAGO/Naoki Nishimura

Italiens Nationalspieler Marco Verratti wechselt in die Wüste. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler verlässt den französischen Meister Paris St. Germain nach elf Jahren und schließt sich dem katarischen Klub Al-Arabi an. Dies teilte PSG am Mittwochabend mit. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 45 bis 50 Millionen Euro betragen.

"Paris, der Verein und seine Fans werden immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich werde für immer Pariser sein", sagte der Europameister, der in der französischen Hauptstadt als Fanliebling galt, in den Planungen des neuen PSG-Trainers Luis Enrique aber keine große Rolle mehr spielte. PSG-Vereinspräsident Nasser Al-Khelaïfi würdigte Verratti, er habe "eine wichtige Rolle in unserer großartigen Geschichte" gespielt.

