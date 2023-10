Randal Kolo Muani setzte den Schlusspunkt beim PSG-Sieg

Foto: AFP/SID/SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Der französische Serienmeister und Dortmunder Königsklassen-Gegner Paris St. Germain hat seinen erst zweiten Auswärtssieg in der Ligue-1-Saison gefeiert. Bei Stade Rennes siegte PSG am Sonntagabend 3:1 (2:0) und ist mit 15 Punkten hinter AS Monaco (17) und OGC Nizza (16) Tabellendritter.

Der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (58.) traf mit seinem zweiten Saisontor zum Endstand. Zuvor waren Vitinha (32.) und der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (36.) für PSG erfolgreich.

