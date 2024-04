Kylian Mbappe (l.) traf doppelt

Foto: AFP/SID/DAMIEN MEYER

Paris St. Germain steht kurz vor dem erneuten Titelgewinn in Frankreich. Eine Woche vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Borussia Dortmund gewann PSG am Mittwoch 4:1 (2:0) beim FC Lorient und liegt vier Spieltage vor Saisonende elf Punkte vor Ex-Meister AS Monaco. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen Aufsteiger Le Havre wäre die zwölfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt.

Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele (19., 60.) und Weltmeister Kylian Mbappe (22., 90.) erzielten je zwei Tore. Seit 2013 hat PSG neun von elf Titeln geholt, nur Monaco (2016/17) und OSC Lille (2020/21) konnten die Serie durchbrechen.

© 2024 SID