Hrubesch will mit seinen Frauen ins Viertelfinale

Foto: AFP/SID/PASCAL GUYOT

MANNSCHAFTEN: Deutschlands Fußballerinnen wollen sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Sambia sicher für das Viertelfinale qualifizieren. Die Partie in St. Etienne beginnt um 19.00 Uhr. Einen Schritt in Richtung Runde der letzten acht möchten auch die Hockeyfrauen ab 12.45 Uhr im Duell mit Frankreich machen. Gleiches gilt für die Hockey-Männer, die im vierten Spiel um 17.30 Uhr auf den Erzrivalen Niederlande treffen. Die Handballer peilen bereits am Morgen ab 11.00 Uhr gegen Kroatien den dritten Sieg im dritten Spiel an. Den Einzug ins Viertelfinale hätte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason damit praktisch sicher.

REITEN: Vor dem Schloss Versailles geht die doppelte Gold-Mission in der Dressur weiter. Am zweiten Tag im Grand Prix müssen die mehrmaligen Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera und Isabell Werth mit Wendy ran. Ziel ist eine glänzende Ausgangsposition für die Einzel- und Mannschaftsentscheidung. Werth beginnt ihre Kür um 11.25 Uhr, von Bredow-Werndl schließt den Tag um 15.20 Uhr ab.

RUDERN: Die erste Medaille peilt das deutsche Ruderteam an. Im Doppelvierer der Frauen gehören Pia Greiten, Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Maren Völz zu den Favoritinnen. Härteste Rivalen dürften die Boote aus Großbritannien und den Niederlanden sein. Start ist um 12.38. Um 12.26 Uhr geht der Doppelvierer der Männer auf die Strecke.

© 2024 SID