Der sechsmalige französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux startet in der kommenden Saison in der vierten und nicht wie bisher angenommen in der dritten Spielklasse. Wie der nationale Fußballverband (FFF) am Donnerstag mitteilte, wird der ehemalige Klub von Ex-Weltmeister Zinedine Zidane in die National 2 zurückgestuft.

Bordeaux war Anfang Juli von der französischen Finanzaufsicht DNCG wegen einer Etatlücke in Höhe von 40 Millionen Euro zum Zwangsabstieg in die drittklassige National verurteilt worden. Um dort starten zu können, musste der Klub der Finanzaufsicht Garantien vorlegen, welche nun nach Ansicht der Behörde nicht ausreichten. Zwei Tage vor der erneuten Abstufung war der Verein zudem der Insolvenzverwaltung unterstellt worden.

Der Klub aus dem Südwesten Frankreichs, der bereits 2022 sportlich in die zweite Liga abgestiegen war, war einst einer der erfolgreichsten Klubs des Landes. Neben Zidane trugen auch Stars wie Eric Cantona, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin oder Bixente Lizarazu das Trikot der Girondins.

Der ehemalige Münchner Lizarazu hatte zuletzt immer wieder den Rücktritt von Klubpräsident Gerard Lopez gefordert, der in den vergangenen drei Jahren rund 60 Millionen Euro in den Klub investiert hatte. Zuletzt verweigerte der Unternehmer jedoch weitere Geldspritzen. Die Hoffnung auf einen Investoren-Einstieg durch die Fenway Sports Group (FSG), die auch den FC Liverpool besitzt, hatte sich ebenfalls zerschlagen.

