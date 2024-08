Greift nach Gold: Thierry Henry

Thierry Henry greift mit Frankreichs Fußballern am Freitag nach Gold, doch für den Coach könnte das Olympia-Abenteuer noch ewig weitergehen. "Es wird schwer, irgendwann aus diesem Traum aufzuwachen. Ich bekomme jeden Abend Gänsehaut, wenn ich sehe, wenn irgendjemand gewinnt", sagte der Welt- und Europameister vor dem Endspiel gegen Spanien im Pariser Prinzenpark (18.00 Uhr).

Vor allem für den Gastgeber sind die Sommerspiele bislang auch sportlich ein voller Erfolg. "Wenn wir es schaffen, zusammenzuhalten, sind wir ein wunderschönes Land. Ich glaube, das haben wir nach all dem, was kurz vor den Spielen passiert ist, gebraucht", sagte der 46-Jährige.

Frankreich war zu Beginn der Olympischen Spiele in eine politische Krise gerutscht, da Rechtsextreme nach den Parlamentswahlen nach der Macht griffen. Bei den Spielen verhalfen dann Athleten wie der Schwimmer Leon Marchand oder Judo-Star Teddy Riner ihrem Land zu einer Rekordausbeute.

Henrys Team ist nach dem Sieg über Ägypten im Halbfinale zumindest Silber sicher. "Das ist ein besonderes Ereignis, denn normalerweise denkt man nicht darüber nach, Zweiter oder Dritter zu werden. Aber für mich ist diese Geschichte schon ein Erfolg. Und jetzt - lasst es uns noch besser machen", sagte er.

Frankreich hatte auch ohne Superstar Kylian Mbappe alle drei Gruppenspiele ohne Gegentor gewonnen, ehe es Argentinien knapp (1:0) und Ägypten in der Verlängerung (3:1) besiegte. Nun winkt die erste Goldmedaille im Fußball seit 1984.

Nach Spielen in Marseille, Nizza, Bordeaux und Lyon wird Frankreich erstmals in der Hauptstadt spielen. "Wir fangen gerade erst an zu realisieren, was los ist, weil wir noch nicht in Paris waren", sagte Henry, der als Spieler 1998 im eigenen Land die WM gewonnen hatte.

Ein besonderes Lob hatte Henry für Bayern-Neuzugang Michael Olise über. "Er hat enorme Qualität - und ich glaube, man hat noch gar nicht alles gesehen", sagte Henry.

