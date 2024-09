Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko hat einen gebrauchten Tag bei seinem Debüt in der französischen Ligue 1 erwischt. In seinem ersten Pflichtspiel für OGC Nizza vergab der Leihspieler von Borussia Dortmund die Großchance auf den Anschlusstreffer beim 0:2 (0:1) bei Olympique Marseille.

Moukoko lief erstmals für Nizza auf

OM war durch die Treffer von Neal Maupay (40.) und Luis Henrique (53.) in Führung gegangen. In der 68. Minute kam Moukoko ins Spiel, die Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung schoss der 19-Jährige den Ball aus fünf Metern freistehend am Tor vorbei.

Moukoko war in diesem Sommer auf Leihbasis für ein Jahr vom BVB zum Europa-League-Teilnehmer Nizza gewechselt. Anschließend besitzen die Franzosen eine Kaufoption.

