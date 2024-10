Für drei Spiele gesperrt: Medhi Benatia

Nach übermäßiger Schiedsrichter-Kritik ist der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia als Berater von Olympique Marseille für drei Spiele gesperrt worden. Das gab die Disziplinarkommission des französischen Fußball-Ligaverbandes LFP am Mittwochabend bekannt. Benatia ist demnach "von der Trainerbank, der Schiedsrichterumkleidekabine und allen offiziellen Funktionen" suspendiert.

Der wütende Benatia hatte während der Halbzeitpause des 3:2 bei Olympique Lyon am vorletzten Spieltag dem Unparteiischen im Kabinengang zugerufen: "Fangt an, uns zu respektieren! Halten Sie die Leute nicht für dumm!" Nach der Partie sagte der 37-Jährige am DAZN-Mikrofon unter anderem: "Es gibt zu viele Dinge, die ich nicht durchgehen lassen kann, die der Vereinspräsident nicht durchgehen lassen kann."

Marseille zeigte sich in einer Mitteilung "mit dieser Entscheidung zutiefst nicht einverstanden" und beklagte eine "völlig unverhältnismäßige" Behandlung Benatias.

