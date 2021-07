Nach der EM2020 beginnt die nächste spannende Zeit im Fußball. Die Transferzeit könnte in diesem Jahr wieder einiges an spektakulären Verpflichtungen der Klubs bringen. Auch Österreichs Kicker sind, nach einer guten Europameisterschaft, wieder hoch im Kurs. Arnautovic, Grillitsch, Sabitzer, oder auch Baumgartner, könnten ihre Arbeitgeber wechseln und nach David Alabas Transfer zu Real Madrid weitere Rot-Weiß-Rot-Stars auf der Transferliste aufscheinen.

David Alabas Transfer zum spanischen Top-Klub Real Madrid ist sicher einer der spektakulärsten Wechsel des Sommers. Dieser stand allerdings schon vor der EM2020 fest. Nun könnte Kumpel Marko Arnautovic der nächste Teamspieler Österreichs sein, der seinen Arbeitgeber wechselt. Laut Medien ist Arnautovic bereits mit dem italienischen Serie A-Klub FC Bologna einig. Nun taucht allerdings ein weiterer Interessent auf – Fenerbahce Istanbul. Der türkische Traditionsklub soll angeblich bessere Konditionen als Bologna bieten und Vertreter des türkischen Tabellendritten der abgelaufenen Saison sollen sich bereits mit „Arno“ getroffen haben. Vitor Pereira hat bei Fenerbahce das Kommando am Trainerstuhl übernommen und fordert neue Offensivkräfte. Arnautovic soll für Pereira genau der Richtige sein, um sein Spielsystem umsetzen zu können. Ein gewisses System solltest du dir auch beim Online-Wetten bei einem Wettanbieter mit deutscher Lizenz zurechtlegen. So kann man theoretisch seine Gewinne steigern.

Ein weiterer Kandidat für einen Wechsel ist Österreichs Nummer neun – Marcel Sabitzer. Der Leipzig-Legionär soll sich auf dem Transferzettel des BVB befinden. Sabitzer hat in Leipzig noch einen laufenden Vertrag bis 2022, doch der deutsche Vizemeister dürfte sich eher mit einem Verkauf als mit einer Vertragsverlängerung angefreundet haben. Wenn RB Leipzig noch eine stattliche Summer für seinen Kapitän im Auge haben sollte, dann wäre ein Transfer in diesem Sommer wohl der beste Zeitpunkt. Doch neben Borussia Dortmund sind auch Italiens Top-Klubs AC Milan und AS Roma an Sabitzer dran. In Rom übernimmt Jose Mourinho das Traineramt und hat sich schon in den vergangenen Monaten an Sabitzer interessiert gezeigt.

Ein weiterer Teamspieler könnte bald in Italien seine Brötchen verdienen. Florian Grillitsch hat sich in die Notizbücher des SSC Neapel gespielt. Die Süditaliener sollen der TSG Hoffenheim eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro bieten. Laut Informationen der "Gazzetta dello Sport" soll Trainer Luciano Spalletti den Österreicher als absoluten Wunschspieler bezeichnet haben. Die italienischen Medien sprechen gar vom „Sturm auf Grillitsch“. Grillitsch-Berater Thomas Böhm bestätigte das Interesse des Serie A-Klubs: "Es ist eine Tatsache, dass sein Vertrag in einem Jahr ausläuft. Ich kann bestätigen, dass ich mit einigen italienischen Vereinen wegen Florian in Kontakt stehe."

Christoph Baumgartner wird, trotz Interesse von Manchaster United und dem FC Liverpool, noch ein weiteres Jahr in Hoffenheim bleiben. Baumgartner hat seinen Vertrag bei den Kraichgauern erst während der vergangenen Saison bis 2025 verlängert. Stuttgart-Stürmer Saša Kalajdžić steht ebenso wie Marcel Sabitzer auf dem Zettel eines gewissen Jose Mourinho. Der Neo-Coach der AS Roma will seinen neuen Kader gleich mit einem weiteren ÖFB-Star verstärken. Kalajdžić soll bei den Italienern den bereits in die Jahre gekommenen Edin Dzeko ersetzen. Doch neben der Roma, sind auch der AC Milan und RB Leipzig mögliche Kandidaten für einen Kalajdžić-Transfer.

Fotoquelle: SID