Wie der ÖFB in einer Aussendung bekannt gab, hat Sportdirektor Peter Schöttel den Präsidiumsmitgliedern des ÖFB am Donnerstagnachmittag einen Zwischenbericht zum laufenden Prozess der Teamchefsuche und damit den Nachfolger-Kandidaten für Franco Foda gegeben.

Die Weichen bei der ÖFB-Teamchef-Suche für Arnautovic und Co. sind gestellt - jetzt ist das ÖFB-Präsidium mit dem Sonderieruns- und Findungs-Prozess dran - spätestens bis 29. April ist eine Entscheidung zu erwarten.

Laut ÖFB habe der 55-jährige Wiener auf Basis seiner fachlich-inhaltlichen Evaluierung und des Anforderungsprofils in den letzten beiden Wochen im In- und Ausland Gespräche mit Trainern, die diese Kriterien erfüllen, geführt. Jetzt erfolge eine Eingrenzung der Kandidaten, mit denen intensivierte Gespräche zu inhaltlichen und auch wirtschaftlichen Parametern geführt werden.



Als Ergebnis dieses Prozesses wird Peter Schöttel innerhalb der nächsten 14 Tagen dem Präsidenten seinen Vorschlag übermitteln. Ziel ist es, auf Basis dieser Empfehlung des Sportdirektors, die der Präsident dem Gremium vorlegt, spätestens im Rahmen der Präsidiumssitzung am 29. April eine gemeinschaftliche Beschlussfassung zu treffen. Dafür wurden im Rahmen der heutigen konstruktiven Sitzung die Weichen gestellt.

