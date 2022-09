Da hatte er sich so sehr darauf gefreut, nach langer Zeit mal wieder ins ÖFB-Nationalteam berufen zu werden und die Reise nach Paris für das Nations League-Match bei Weltmeister Frankreich mitzumachen: Andreas Ulmer. Doch nun vor dem heutigen Abflug des ÖFB-Tross die bittere Nachricht, dass der Kapitän vom amtierenden österreichischen Double-Titelträger und Serienmeister FC Red Bull Salzburg kurzfristig zu Hause bleiben muss. Auf sein 32. Länderspiel für Rot-Weiß-Rot hat der 36-jährige Linksverteidiger somit weiter zu warten.

Der gebürtige Linzer (hier im Duell mit Thomas Goiginger vom LASK, dem nächsten Salzburger Gegner in der ADMIRAL Bundesliga - Samstag, 1. Oktober, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) laboriert an einem Magen-Darm-Infekt und wird somit definitiv das Duell mit dem Weltmeister im Stade de France verpassen - Donnerstag, ab 20:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Das teilte der ÖFB am Mittwochvormittag mit, ehe der Flieger am Nachmittag abheben wird. Fraglich ist, ob der Routinier für das zweite Spiel am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion gegen Vizemeister Kroatien wieder dabei sein wird.

Hier gelte es den Genesungsverlauf von Andreas Ulmer abzuwarten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at