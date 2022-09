Länderspielpremiere für das neuformierte U21-Nationalteam (JG 2002). Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch empfängt am morgigen Freitag Montenegro zum Raiffeisen-Länderspiel in der Naturarena Hohe Warte.

Vier gemeinsame Trainingstage hat das U21-Team absolviert. Nun steht also die erste Bewährungsprobe auf dem Programm. Der Teamchef sieht es positiv: "Ich freue mich auf die Partie. Das erste Match eines neuen Teams ist auch für mich immer wieder etwas Besonderes. Die Trainings waren sehr gut und intensiv. Die Stimmung war ebenfalls sehr gut. Jeder Spieler, der dabei ist, hat mir im Training gezeigt, dass er seine Chance auf einen Einsatz wittert", so Gregoritsch.



Die beiden Jahrgänge, die künftig das U21-Team bilden, seien sehr schnell zusammengewachsen, wie der Teamchef weiter erklärt. "Das habe ich aber eigentlich auch so erwartet, weil es alles tolle Burschen sind."



Mit den freundschaftlichen Länderspielen gegen Montenegro und vier Tage später gegen Wales startet auch der Countdown auf die EURO-Qualifikation, die im kommenden Jahr beginnt. "Wir alle haben das Ziel, 2025 bei der U21-Europameisterschaft dabei zu sein. Da gilt es jetzt als Gruppe die ersten Schritte hinsichtlich dieses großen Ziels zu tätigen", so Mag. Bernhard Neuhold (Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH), der am Dienstag bei der Trainingseinheit vor Ort war.



Braunöder neuer U21-Kapitän



Mit welcher Formation das U21-Team künftig auftreten will, lässt der Teamchef nach der ersten Trainingswoche noch offen: "Wir haben mit verschiedenen taktischen Systemen in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Aber natürlich ist die Taktik auch immer davon abhängig, welche Spieler man zur Verfügung hat. Ich habe ein tolles Trainerteam um mich, in dem wir immer bestrebt sind, die bestmöglichen Lösungen zu finden, um hier eine neue erfolgreiche U21-Generation zu entwickeln."



Angeführt wird das neue U21-Team von Matthias Braunöder. Der Mittelfeldmotor der Wiener Austria wurde von Werner Gregoritsch zum neuen Kapitän ernannt. Damit folgt er derzeitigen A-Teamspielern nach, wie Philipp Lienhart, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Marco Friedl oder auch Romano Schmid.



"Für mich ist es natürlich eine riesige Ehre, Kapitän zu sein. Besonders wenn man sieht, welche Spieler zuletzt Kapitän der U21 waren und welchen Weg sie genommen haben. Ich werde mein Bestmöglichstes tun, um meinen Mitspielern auf und neben dem Platz zu helfen", so der Neo-Kapitän.



Gregoritsch begründet seine Auswahl so: "Ich glaube über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir nicht lange reden. Seine Entwicklung in den vergangenen Monaten ist herausragend. Er ist auch abseits des Platzes ein super Typ. Er wird der Kopf dieser Mannschaft werden."



Darüber hinaus wurde Rapid-Verteidiger Leopold Querfeld zu Braunöders Stellvertreter ernannt.



Freundschaftliche Länderspiele

Österreich – Montenegro: 23. September 2022, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Wien

Österreich – Wales: 27. September 2022, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Wien

Fotocredit: RIPU.Sportfotos.at