Das neuformierte U21-Nationalteam (JG 2002) hat sein erstes Länderspiel souverän gewonnen. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch gewinnt in der Naturarena Hohe Warte gegen Montenegro mit 5:1 (3:0).

Zunächst starten die Gäste engagiert und verbuchen nach wenigen Augenblicken den ersten Corner. Die ÖFB-Talente beruhigen das Geschehen aber dann postwendend mit einem Doppelschlag. Nach einem Demir-Eckball ist es Gabriel Haider, der Österreich in der 7. Minute in Führung bringt. Er lauert an der zweiten Stange und befördert die Kugel volley ins lange Eck. Auf der Gegenseite entwickelt sich aus einem Corner der Gäste ein herrlicher Konter für die ÖFB-Auswahl. Demir schickt den schnellen Ballo in die Tiefe, der wiederum auf Kapitän Matthias Braunöder durchsteckt. Der Mittelfeldmotor bleibt auch vor dem Tor eiskalt und schließt trocken ab (9.).



In der Folge lassen Demir, Ballo und Co. den Ball immer wieder sehr schön laufen. Der dritte Treffer fällt jedoch abermals nach einer Standardsituation. Braunöder bringt den Ball von der linken Seite zur Mitte, Benjamin Kanuric köpft Richtung zweite Stange, wo Luca Kronberger aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückt. Wenige Augenblicke später darf sich auch Nikolas Polster im ÖFB-Tor einmal auszeichnen. Er hält einen starken Freistoß von Ognjen Bakic stark (35.).



Doppelschlag auch nach der Pause



Wie schon zu Beginn der Partie erwischen die Gäste den besseren Start. Bei einem Abschluss von Andrija Radulovic von der Strafraumgrenze hat Österreich Glück. Er zielt etwas zu hoch (52.). In der Folge nimmt sich das Spiel eine etwas längere Auszeit.



Österreich nach vielen Wechseln braucht etwas, um wieder Offensiv in Erscheinung zu treten. Dann aber gleich doppelt. Erst verwandelt Yusuf Demir einen Elfmeter in Panenka-Manier (69.), direkt im Anschluss ist Ballo über links durch, seinen Stanglpass befördert Perovic in das eigene Tor. Kurz vor Schluss verwandelt Dejan Perovic einen Elfmeter für die Gäste zum 1:5-Endstand.



Stimmen zum Match



Teamchef Werner Gregoritsch: "Man darf nicht vergessen, dass das Team nur zwei wirkliche Trainingseinheiten gemeinsam absolviert hat. Dafür war das heute ein sehr solider Auftritt. Der Gegner war nicht so schlecht, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Aber in der Offensive haben wir wirklich starke Spieler, die heute auch ihre Klasse gezeigt haben."



Torschütze Gabriel Haider: "Es war natürlich ein unglaubliches Gefühl, das Tor gemacht zu haben. Ich glaube auch, dass das Tor wichtig war, weil wir etwas gebraucht haben, um in die Partie zu kommen. Das Selbstvertrauen können wir für die kommenden Spiele mitnehmen."



Moritz Oswald: "Für mich ist es ein unbeschreibliches Gefühl, erstmals überhaupt für ein Nationalteam gespielt zu haben. Davon habe ich geträumt, seitdem ich ein Kind war. Dass wir dann die Partie auch noch gewinnen ist perfekt. Ich glaube wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht und können auf dieser Leistung aufbauen."



Freundschaftliches Länderspiel

Österreich vs. Montenegro 5:1 (3:0)

Tore: Haider (7.), Braunöder (9.), Kronberger (32.), Demir (69./Elfmeter), N. Perovic (69./Eigentor) bzw. D. Perovic (89.)



Österreich mit: Polster (46. Scherf) - Jasic (46. Fallmann), Querfeld, Haider (80. Wallner), Oswald (80. Mischitz) - Braunöder (K) (80. Sulzner), Kanuric (46. Omic), Ballo (87. Zirngast), Demir (80. Vucic), Kronberger (72. Veratschnig) - Huskovic (72. Zimmermann)

Fotocredit: (Harald Dostal) www.sport-bilder.at