Das U19-Nationalteam (JG 2004) hat den vorzeitigen Aufstieg in die Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U19 EURO 2023 verpasst. Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler kommt nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Litauen beim Miniturnier in Rumänien gegen Lettland nicht über ein 0:0 hinaus.

Vom GAK über Liefering zu RB Salzburg. Der 18-jährige Samson Baidoo legt gerade eine steile Karriere hin.

Österreichs Nachwuchshoffnungen starten engagiert in die Partie und wollen den Schwung vom Sieg gegen Litauen mit in den zweiten Auftritt nehmen. Gegen die dicht gestaffelte Abwehrreihe der Balten findet die ÖFB-Offensive jedoch selten einen Weg. Der Teamchef zieht Bilanz: "Wir haben gefühlt 70 Prozent Ballbesitz und spielen 70 Prozent der Partie in der gegnerischen Hälfte. Aber wir waren einfach zu unsauber im letzten Drittel. Es ist uns nicht gelungen echte Chancen zu kreieren, weil der letzte Pass nicht gekommen ist."



Lettland, das bereits im ersten Spiel ein 0:0 gegen Rumänien geholt hatte, verlässt sich auch gegen Österreich auf sein Bollwerk. "So ein Spiel habe ich noch nie erlebt", sagt der erfahrene Teamchef nach der Partie. "Lettland hat von der ersten Sekunden an nur versucht Standardsituationen zu provozieren und mit langen Bällen gespielt. Ich glaubt sie haben nicht einmal kurz herausgespielt. Diese Häufigkeit an langen Bällen war wirklich ein Wahnsinn", sagt er weiter.



"Haben uns anstecken lassen"



Die Letten ziehen gegen den Ball neun Spieler etwa zwanzig Meter vor dem eigenen Tor zusammen. "Wir haben es nicht geschafft diesen Abwehrriegel zu durchbrechen", sagt Stadler klar.



Viel mehr noch: Mit der destruktiven Spielweise schafft es Lettland, die ÖFB-Talente aus ihrem Rhythmus zu bringen. "Leider haben wir uns durch die vielen langen Bällen und die Hektik anstecken lassen. Die erste Stunde war es in Ordnung, aber dann haben wir ein wenig den Faden verloren", so der Teamchef.



Lettland verbucht sogar die größte Chance des Spiels. Nach einem der unzähligen hohen Bälle rettet nach einem Kopfball die Stange für die Stadler-Auswahl. "Aber das war die einzige Chance, die wir zugelassen haben. Unsere Abwehrarbeit ist positiv herauszustreichen. Lettland hat mit zwei robusten Stürmer agiert, die beide zwei Meter groß sind. Da haben wir sehr gut dagegen gehalten."



Österreich führt die Gruppe mit vier Zählern vor Lettland (2) an. Rumänien (1) und Litauen (0) treffen am Abend (19:00 Uhr) aufeinander. Die Stadler-Auswahl trifft am kommenden Dienstag im letzten Gruppenspiel auf Rumänien (17:00 Uhr, live auf ÖFB TV). Die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Eliterunden.



"Wir müssen gegen Rumänien mutiger sein, mehr Tiefe in unser Spiel bekommen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir den Aufstieg realisieren. Heute sind wir einmal enttäuscht, weil wir heute schon gerne alles klargemacht hätten. Aber wir werden uns neu sammeln und am Dienstag wieder voll angreifen", verspricht der Teamchef.



Qualifikation zur UEFA U19 EURO 2023

Österreich vs. Lettland 0:0



Österreich: Bignetti - Scharmer, Baidoo (K), Abazovic, Zwickl - Sattlberger, Oda, Wels, Bajlicz (67. Dizdarevic) - Reischl (46. Lang), Tepecik (83. Spari)



Lettland: Parfjonovs - Atars, Susko, Sliede, Silayev-Kozruhov - Krievins, Sirbu, Zaleiko, Pasnevs - Llzunovs, Melnis (68. Alpens)

