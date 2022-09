Das neuformierte ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) ist mit zwei Siegen gestartet. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch gewann am Dienstagabend in der Naturarena Hohe Warte gegen Wales mit 2:0 (1:0).

Braunöder serviert Zimmermann zum frühen Führungstor

Die erste echte Möglichkeit führte umgehend zur Führung. Kapitän Matthias Braunöder von Austria Wien steckte durch auf Bernhard Zimmermann (Foto), einer von sechs Neuen in der Startformation, und der Mittelstürmer des SK Rapid Wien ließ sich diese Chance nicht nehmen. Er schloss mit einem trockenen Linksschuss ab (9.).

Aber die Führung sorgte zunächst nicht für eine Beruhigung der sehr hektischen Partie. Wales wurde stärker, ohne jedoch zwingend vor das ÖFB-Tor zu kommen. Die ÖFB-Talente brauchten einige Zeit, um sich davon zu befreien. Gegen Ende der 1. Halbzeit übernahm Österreich aber wieder die Kontrolle. Schöne Abschlüsse von Yusuf Demir (34.) und Thierno Ballo (36.) wurden einmal vom glänzend reagierenden Robson im walisischen Kasten und dem Kopf eines Verteidigers in letzter Sekunde geklärt. Unter dem Applaus der Zuschauer ging es auf der Hohen Warte mit dem knappen 1:0 in die Kabine.

Glück für Rot-Weiß-Rot nach Taylors Treffer ans Aluminium

Den besseren Start im 2. Durchgang erwischten dann wieder die Gäste. In der 53. Minute hatte die Gregoritsch-Auswahl bei einem Stangenschuss von Joe Taylor gehörig Glück. Generell gab es aber nach der Pause wenige Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Österreichs erste gefährliche Situation nach dem Seitenwechsel hatte Pascal Fallmann, aber sein Kopfball war zu zentral (65.). Richtige Gefahr dann einige Augenblicke später. Schöne Spielverlagerung des starken Moritz Oswald auf Adis Jasic. Der Querpass des WAC-Akteurs wurde jedoch an der 2. Stange vor Muharem Huskovic noch geklärt (69.).



Huskovic war dann auch am 2:0 entscheidend beteiligt. Der Stürmer von Austria Wien lauerte auf den Fehler des Verteidigers, gewann das Kopfballduell und war anschließend nicht mehr zu halten. Vor dem Tor legt der 19-Jährige quer und Benjamin Kanuric, im Sommer von Rapid Wien zum deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld gewechselt, brauchte nurmehr noch den Fuß hinhalten (71.). Am Ende steht der 2. Sieg im 2. Spiel für das neue U21-Team.

"Wissen auch, woran wir noch arbeiten müssen"

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch: "Das Team ist in dieser Woche wirklich zu einer Einheit geworden, sonst gewinnt man so eine Partie nicht. Wir haben uns in der 1. Halbzeit schwer getan, haben aber effizient das Tor gemacht. Grundsätzlich haben wir sehr viel richtig gemacht, wissen aber auch, woran wir noch arbeiten müssen. Wir müssen uns als Team alles erarbeiten. Erfreulich ist, dass wir in beiden Spielen viel aus unseren Chancen gemacht haben und nur ein Elfmeter-Gegentor bekommen haben."



Bernhard Zimmermann: "Ich möchte der ganzen Mannschaft ein Lob aussprechen. Das war heute keine einfache Aufgabe, ein richtig umkämpftes Match. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und uns mit den Toren belohnt. Ich denke, dass wir ein talentiertes Team haben, das gut zusammengewachsen ist. Wir werden unseren Weg weitergehen."



Test-Länderspiel U21

Österreich vs. Wales 2:0 (1:0)

Tore: Zimmermann (9.), Kanuric (71.)



Österreich: Spari (46. Polster) - Fallmann (77. Mischitz), Estrada (77. Haider), Querfeld, Oswald - Braunöder (K) (77. Sulzner), Omic (46. Kanuric), Ballo (46. Huskovic), Demir (61. Jasic), Veratschnig (46. Wallner) - Zimmermann.

Fotocredit: GEPA-Wien Energie