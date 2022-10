Die UEFA hat am Sonntagabend die Spieltermine für die Qualifikation zur UEFA EURO 2024 fixiert. Das ÖFB-Team um Kapitän David Alaba (Foto) startet am 24. und 27. März 2023 mit den Heimspielen gegen Aserbaidschan und Estland in die Qualifikation. Am 17. Juni geht es mit der Auswärtspartie bei Gruppen-Favorit Belgien weiter, bevor es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 20. Juni zum Heimspiel gegen Schweden kommt.





Am 13. Oktober 2023 kommt Gruppen-Favorit Belgien

Am 12. September steht dann das Auswärtsduell mit Schweden auf dem Programm. Am 13. Oktober 2023 gastiert Belgien in Österreich, nach diesem Heimspiel tritt die ÖFB-Elf die Reise nach Aserbaidschan an, wo am 16. Oktober gespielt wird.



Zum Abschluss der EM-Qualifikation geht es am 16. November auswärts gegen Estland.



ÖFB-Spieltermine:



24.03.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Aserbaidschan

27.03.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Estland



17.06.2023, 20:45 Uhr: Belgien vs. Österreich

20.06.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Schweden



12.09.2023, 20:45 Uhr: Schweden vs. Österreich



13.10.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Belgien

16.10.2023, 18:00 Uhr: Aserbaidschan vs. Österreich



16.11.2023, 18:00 Uhr: Estland vs. Österreich



Die Spielorte und Details zum Ticketvorverkauf werden zeitnah bekanntgegeben. ÖFB Reisen arbeitet an Reisepackages für die Fans zu den jeweiligen Spielen.

Fotocredit: SID