Das ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) von Teamchef Werner Gregoritsch reist am Montag zu einem Lehrgang nach Pula/Kroatien und wird in Kroatien auch zwei Test-Länderspiele bestreiten. Zunächst treffen Österreichs Talente am Donnerstag, 17. November (14:45 Uhr) in Medulin auf die Türkei. Am Montag, 21. November (18:00 Uhr) steht im Stadion Aldo Drosina in Pula die Partie gegen Gastgeber Kroatien auf dem Programm.







10 Veränderungen im Kader

Das im September neuformierte U21-Team war mit zwei Heimsiegen gegen Montenegro (5:1) und Wales (2:0) gestartet. Nun erwartet der ÖFB-U21-Teamchef schwierigere Gegner: "Auf uns warten zwei echte Topteams, die im U21-Bereich immer sehr gute Mannschaften stellen. Wir wollen uns mit starken Teams messen, wollen auf diesem Niveau gefordert werden. Es werden zwei echte Prüfungen für uns als Team."



Personell nimmt Gregoritsch, der gegen Kroatien sein 100. Spiel als ÖFB-U21-Teamchef betreuen wird, im Vergleich zum September 10 Veränderungen in seinem Aufgebot vor. So muss er beispielsweise auf Muharem Huskovic (FK Austria Wien) und Adis Jasic (RZ Pellets WAC) verzichten.

Debütanten-Ball für Talente-Trio des jüngeren Jahrgangs 2004

Dafür stehen mit Dijon Kameri (Foto), Samson Baidoo (beide FC Red Bull Salzburg) und Moritz Wels (SK Puntigamer Sturm Graz) drei Spieler des Jahrgangs 2004 erstmals im U21-Aufgebot.

"Ich hätte den Spielern und meinem Teamchefkollegen Hermann Stadler natürlich gewünscht, dass sie sich mit der U19 für die Europameisterschaft qualifizieren. Leider hat es nicht geklappt. Der Jahrgang 2004 hat sehr interessante Spieler, die man sich natürlich ansehen muss", so Gregoritsch.



Ebenfalls erstmals in das U21-Team einberufen sind Justin Omoregie (FC Red Bull Salzburg) und Philipp Wydra (1. FC Köln), die sich bei bzw. vor der UEFA U19 EURO 2022 im Juni verletzt hatten. "Bis die Qualifikation startet, haben wir noch drei Lehrgänge. In dieser Zeit wollen wir uns die talentiertesten Spieler ansehen, um dann mit dem bestmöglichen Team in die Quali zu gehen. Philipp Wydra hatte beispielsweise kein leichtes Jahr, aber er ist ein riesiges Talent. Ich will ihm auch die Chance geben, um zeigen zu können, was ihn ihm steckt", so der Teamchef.



Im Gegenzug verzichtet er auf die U21-Routiniers Thierno Ballo (10 Einsätze) und Luca Kronberger (6 Einsätze). "Bei solchen Tests kann man dann auch einmal auf Spieler verzichten, die man schon kennt, um sich einen Eindruck von anderen Spielern zu machen. Thierno habe ich nach Rücksprache mit ihm und seinem Klubtrainer eine Ruhepause gegönnt."



Gregoritsch freut sich auf die kommende Woche: "Es ist dieses Mal wirklich ein durchgemischter Kader aus drei Jahrgängen. Aber mit neuen Spielern arbeiten ist immer eine tolle Geschichte, auf die ich mich schon sehr freue."

Der U21-Kader im Überblick:

TOR: CONDE Sandali (FK Austria Wien; 0/0), POLSTER Nikolas (LASK; 2/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 1/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 0/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 1/0), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 2/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 0/0), OMOREGIE Justin (FC Red Bull Salzburg; 0/0), QUERFELD Leopold (SK Rapid; 2/0), WALLNER Lukas (FC Liefering; 2/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 6/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray SK/TUR; 8/2), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 0/0), KANURIC Benjamin (Arminia Bielefeld/GER; 2/1), LANG Christoph (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 2/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 2/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 0/0), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pellets WAC; 2/0), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 0/0), WYDRA Philipp (1. FC Köln/GER; 0/0), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 5/1)



AUF ABRUF: Babuscu Onurhan (Gaziantep FK/TUR), Ballo Thierno (RZ Pellets WAC), Binder Nicolas (SK Rapid), Gattermayer Angelo (FC Flyeralarm Admira), Haider Gabriel (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Havel Elias (FC Liefering), Ivkic Leonardo (FK Austria Wien), Koller Paul (Grazer AK 1902), Kreiker Dario (FK Austria Wien), Kronberger Luca (SV Guntamatic Ried), Maric Luca (SK Puntigamer Sturm Graz), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Mischitz Samuel (Cashpoint SCR Altach), Spari Simon (FAC Wien), Sulzner Marco (First Vienna FC 1894), Vucic Romeo (FK Austria Wien), Zirngast Gabriel (LASK)



Test-Länderspiele-Termine



Österreich – Türkei: 17. November 2022, 14:45 Uhr, Arena Sportzentrum, Medulin

Kroatien - Österreich: 21. November 2022, 18:00 Uhr, Stadion Aldo Drosina, Pula

