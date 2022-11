ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und sein Trainerstab führen gemeinsam mit ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch einen Trainingslehrgang für Perspektiv-Spieler der Jahrgänge 2000 bis 2005 durch. Der Kader trifft im Anschluss an die Länderspiel-Lehrgänge des Nationalteams bzw. des U21-Nationalteams am Montag, 21. November, im kroatischen Pula zusammen und wird bis Freitag, 25. November, gemeinsame Einheiten absolvieren.

Auch der erst 16-jährige, gebürtige Dornbirner Paul Wanner vom FC Bayern München wird beim Trainingslager-Lehrgang dabei sein. Der Linksbeiner absolvierte bisher zwei Einsätze in der Deutschen U18-Nationalmannschaft, wäre allerdings auch noch für das ÖFB-Team spielberechtigt.

"Kader erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit"

Diese Sichtung soll dazu dienen, in den internen Trainings einen umfassenden Überblick über die jungen heimischen Talente zu erhalten.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: "Mein ausdrücklicher Dank gilt ganz speziell den Vereinen der österreichischen Bundesliga für die gute Kooperation und die Bereitschaft, ihre Spieler abzustellen. Da in diesem Zeitraum keine Abstellpflicht besteht, konnten wir das bei den ausländischen Klubs leider nicht in jedem Fall erreichen. So können etwa Muhammed Cham, Flavius Daniliuc oder Emanuel Aiwu nicht am Lehrgang teilnehmen. Der Kader erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es stehen auch viele weitere Spieler auf unserer Beobachtungsliste. Ich denke, dass wir hier eine interessante Mischung haben."



Nach Gesprächen mit dem Spieler und seinem Umfeld wird Paul Wanner (FC Bayern München) erstmals zu einem ÖFB-Lehrgang stoßen. Paul Wanner, dessen Mutter Österreicherin und sein Vater Deutscher ist, wuchs im Allgäu auf und wechselte früh in die Jugend des FV Ravensburg. Mit bereits 12 Jahren führte das große Talent der Weg zum FC Bayern Campus. Heuer am 1. Februar bekam er seinen ersten Profivertrag - Laufzeit beim FC Bayern bis 30. Juni 2027.

Das wird eh noch spannend, für welche Nation Paul Wanner sich entscheiden wird. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wurde im Februar wie folgt im Fachblatt "Kicker Sportmagazin" skeptisch zitiert: „Ich weiß, dass Paul große Ziele hat, mit Bayern alles gewinnen und auch Weltmeister werden möchte.“



ÖFB-Kader Trainingslehrgang Perspektivspieler:



TOR: HEDL Niklas (SK Rapid), LAWAL Tobias (LASK), GÜTLBAUER Lukas (RZ Pellets WAC)



VERTEIDIGUNG: AUER Jonas (SK Rapid), BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg), PAZOUREK Luca (FK Austria Wien), QUERFELD Leopold (SK Rapid), SCHÖLLER Jakob (FC Flyeralarm Admira), SULZBACHER Lukas (WSG Tirol)



MITTELFELD: BALLO Thierno (RZ Pellets WAC), BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien), DEMIR Yusuf (Galatasaray A.S.), JANO Zétény (FC Liefering), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg), KANURIC Benjamin (DSC Arminia Bielefeld), OMOREGIE Justin (FC Red Bull Salzburg), OSMANI Tristan (FC Schalke 04), OSWALD Moritz (SK Rapid), POLSTER Manuel (FK Austria Wien), SCHARNER Benedict (SKN St. Pölten), SEIDL Matthias (FC Blau-Weiß Linz), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pellets WAC), WANNER Paul (FC Bayern München), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz)



STURM: BISCHOF Noah (SCR Altach), HAVEL Elias (FC Liefering), KRONBERGER Luca (SV Guntamatic Ried), LANG Christoph (SK Puntigamer Sturm Graz), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid).

Fotocredit: IMAGO / HMB-Media