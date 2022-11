Das U21-Nationalteam (JG 2002) trifft am heutigen Montag in Pula (CRO) zum letzten Lehrgang des Jahres 2022 zusammen. Eine Woche werden die ÖFB-Talente gemeinsam in Kroatien trainieren. Bereits vor der Abreise muss Teamchef Werner Gregoritsch seinen Kader umbauen. Für das Salzburg-Trio Dijon Kameri, Lukas Wallner und Justin Omoregie, die verletzungsbedingt ausfallen, reisen Luca Kronberger (SV Guntamatic Ried), Paul Koller (GAK 1902) und Dario Kreiker (FK Austria Wien) mit nach Kroatien.







ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch (Foto): "Natürlich ist es immer schade, wenn Spieler kurzfristig ausfallen. Aber wir haben eine Vielzahl an sehr guten Spielern, die sich alle verdient haben, im U21-Team dabei zu sein."

Ziel: Zusammenwachsen

Für Gregoritsch ist der Kroatien-Lehrgang nicht nur sportlich wichtig, wie er erklärt: "Wir wollen zu einer verschworenen Einheit zusammenwachsen, die für jeden Gegner unangenehm ist. Bis die Qualifikation beginnt, haben wir noch Zeit. Wir waren im September erstmals zusammen, dafür haben viele Abläufe schon gut funktioniert. Jetzt müssen wir uns schrittweise weiterentwickeln."



Insgesamt 10 Spieler können in Kroatien ihr Debüt im U21-Teamtrikot feiern.



Im Jänner werden die Qualifikationsgruppen für die UEFA U21 EURO 2025 ausgelost. Zuvor bestreitet das U21-Nationalteam in Kroatien noch zwei freundschaftliche Länderspiele.



Am Donnerstag treffen Kapitän Matthias Braunöder und seine Kollegen auf die Türkei (14:45 Uhr), kommenden Montag (18:00 Uhr) auf Kroatien. Nach den zwei Siegen im September gegen Montenegro (5:1) und Wales (2:0) warten nun „zwei echte Top-Gegner“, wie Gregoritsch sagt.



"Wir wollen den positiven Start fortsetzen und uns mit Erfolgserlebnissen in die Winterpause verabschieden. Die Türkei und Kroatien werden uns vor große Aufgaben stellen, aber wir wollen uns so gut präsentieren, wie im September", so der ÖFB-U21-Teamchef.

Der ÖFB-U21-Kader im Überblick:

TOR: CONDE Sandali (FK Austria Wien; 0/0), POLSTER Nikolas (LASK; 2/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 1/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 0/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 1/0), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 2/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 0/0), KOLLER Paul (Grazer AK 1902; 0/0), KREIKER Dario (FK Austria Wien; 0/0), QUERFELD Leopold (SK Rapid; 2/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 6/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray SK/TUR; 8/2), KANURIC Benjamin (Arminia Bielefeld/GER; 2/1), KRONBERGER Luca (SV Guntamatic Ried; 6/1), LANG Christoph (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 2/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 2/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 0/0), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pellets WAC; 2/0), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 0/0), WYDRA Philipp (1. FC Köln/GER; 0/0), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 5/1)



Auf Abruf: Babuscu Onurhan (Gaziantep FK/TUR), Ballo Thierno (RZ Pellets WAC), Binder Nicolas (SK Rapid), Gattermayer Angelo (FC Flyeralarm Admira), Haider Gabriel (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Havel Elias (FC Liefering), Ivkic Leonardo (FK Austria Wien), Maric Luca (SK Puntigamer Sturm Graz), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Mischitz Samuel (Cashpoint SCR Altach), Spari Simon (FAC Wien), Sulzner Marco (First Vienna FC 1894), Vucic Romeo (FK Austria Wien), Zirngast Gabriel (LASK).



Freundschaftliche Länderspiele



Österreich – Türkei: 17. November 2022, 14:45 Uhr, Arena Sportzentrum, Medulin

Kroatien - Österreich: 21. November 2022, 18:00 Uhr, Stadion Aldo Drosina, Pula

