Teamchef Ralf Rangnick muss verletzungsbedingte Änderungen im Kader für die bevorstehenden Länderspiele gegen Andorra und Italien vornehmen. Am Mittwoch, 16. November, um 18 Uhr trifft die ÖFB-Auswahl in Malaga auf Andorra. Am Sonntag, 20. November, folgt das von PUMA präsentierte Heimspiel gegen Europameister Italien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Nachnominiert: Niklas Hedl vom SK Rapid Wien. Der 21-jährige, 1,88 Meter große Wiener, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, absolvierte bereits 12 Einsätze im ÖFB-U21-Team.

Ex-Lustenauer Cham anstelle von Onisiwo

Verletzungsbedingt ausfallen wird zum einen Torhüter Daniel Bachmann (Achillessehnen-Probleme), für den erstmals Niklas Hedl (SK Rapid) zum Nationalteam stößt.

Karim Onisiwo laboriert an einer Fußverletzung, an seiner Stelle rückt Muhammed Cham (ehemals Austria Lustenau) ins Teamcamp im spanischen Marbella ein. Patrick Wimmer fehlt aufgrund eines grippalen Infekts.

Deutsch-Österreicher Paul Wanner zum "1. Date"

Ralf Rangnick hat sich entschieden, Paul Wanner vom FC Bayern München zum Nationalteam-Lehrgang einzuladen.

Der geborene Vorarlberger, der bereits zwei Nachwuchseinsätze im DFB-U-18-Team hatte, soll die Möglichkeit erhalten, sich einen detaillierten Eindruck vom ÖFB zu verschaffen und das Trainer-Team um Ralf Rangnick samt Mannschaft kennenzulernen.

Es ist jedoch vereinbart, dass der 16-jährige Dornbirner in den kommenden beiden Länderspielen nicht eingesetzt wird. Siehe auch Beitrag vor Wochen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL