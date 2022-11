Zum Jahresabschluss empfing Österreich im Freundschaftsspiel Italien im Ernst Happel Stadion. Die Elf von Ralf Rangnick zeigte gegen den Europameister vor 18.000 Zuschauern eine engagierte Leistung und siegte gegen schwache Italiener verdient mit 2:0. Die Tore erzielten Xaver Schlager und David Alaba per Freistoß bereits in der ersten Hälfte. >> zur Einzelkritik der ÖFB-Stars.

Großer Jubel bei Österreich nach dem 2:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß von David Alaba.

Mehr Wille bei den Gastgebern

Auf langwieriges Geplänkel im Mittelfeld wollten sich beide Teams im spärlich gefüllten Happel-Oval gar nicht erst einlassen. Bereits mit dem Anstoß tauchte Junior Adamu erstmals vor dem italienischen Tor auf, kam aber zu Fall. Auf der Gegenseite war David Alaba bei einer Hereingabe von Federico Dimarco zur Stelle. Und nach sechs Minuten landete der Ball dann erstmals im Tor. Xaver Schlager eroberte am Mittelkreis - hart an der Regelwidrigkeit - den Ball gegen Marco Veratti, Marko Arnautovic startete durch und legte zum mitgelaufenen Schlager ab. Aus kurzer Distanz kam Donnarumma zwar noch an den Ball, dieser landete aber dennoch im langen Eck. Auch nach dem 1:0 war Österreich etwas aktiver, Adamu versuchte es mit der Ferse (9.), in Minute 15 haute er den Ball links vorbei.

Italien war komplett abgemeldet, zeigte sich extrem passiv. Das Team von Roberto Mancini zeigte sich mit wenig Biss, Österreich hingegen zeigte sich giftig in den Zweikämpfen. Und wenn es bei der ÖFB-Elf gefährlich wurde, dann war Adamu beteiligt. So auch in der 31. Spielminute: Leonardo Bonucci klärte eine Sabitzer-Flanke direkt vor die Füße des Salzburg-Kickers, Adamu haute den Ball an den Pfosten (31.). Ein absoluter Traumtreffer besorgte vor der Pause sogar noch das 2:0 für Österreich: Kapitän David Alaba schnappte sich den Ball bei einem Freistoß aus gut 20 Metern, hämmerte den Ball über die Latte ins Tor (35.). Donnorumma war mit der Flugkurve des Balles überfordert, sah beim Gegentreffer nicht wirklich gut aus. Besser machte er es in drei Minuten später, einen Distanzschuss von Marcel Sabitzer parierte er stark zur Ecke. Mit der 2:0-Pausenführung ging es in die Kabinen, die rund 18.000 Fans im Happel-Stadion sahen einen couragierten Auftritt der ÖFB-Elf.

Junior Adamu sorgte in der Offensive für gefährliche Nadelstiche.

Ungefährdeter Sieg der ÖFB-Elf

Mancini wechselte zur Pause gleich vier Mal, die Chancen hatten aber dennoch weiterhin die Österreicher, die durchaus auch höher gewinnen hätten können. Einen Schuss von Marko Arnautovic wehrte Donnarumma zur Ecke ab (47.), parierte wenig später gegen Stefan Posch, der einen Kopfball nur mehr etwas besser platzieren hätte müssen (48.). Italien kam zwar in weiterer Folge etwas besser ins Spiel, die beste Chance auf den Anschlusstreffer hatte Giacomo Raspadori in Minute 70, sein Schuss verpasste die rechte Stange knapp. Auch ein Abschluss vom eingewechselten Federico Chieso verfehlte sein Ziel, von der Strafraummitte jagte er den Ball über das Tor (81.). Ansonsten wusste der Europameister nur wenig Gefahr auf den Platz zu bringen, Österreich musste mit der Führung im Rücken nicht mehr allzu viel in das Spiel investieren und stand in der Defensive sehr sicher.

"Das, was wir heute 70 Minuten gespielt haben, kommt dem schon sehr nahe,

wie ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft spielen wollen."

Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef

So setzte die ÖFB-Elf sich verdientermaßen gegen schwach spielende Italiener mit 2:0 durch und darf sich zum Abschluss des Länderspieljahres über einen Heimspielerfolg freuen. Teamchef Ralf Rangnick, der insbesondere starke Leistungen von Junior Adamu und Marko Arnautovic ("Das was Marko heute gespielt hat, war schon auf einem sehr hohen Niveau") hervorhob, fand auf der Pressekonferenz nach dem Spiel lobende Worte für seine Elf: „Unter dem Strich war es wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch verdient gewonnen haben." Der Deutsche meinte weiter: "Das, was wir heute 70 Minuten gespielt haben, kommt dem schon sehr nahe, wie ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft spielen wollen."

Freundschaftliches Länderspiel

Österreich - Italien 2:0 (2:0)

Sonntag, 20. November 2022, 20:45 Uhr; Ernst Happel Stadion; 18.000 Zuschauer; SR Christian Dingert (GER)

Österreich: Lindner - Wöber (72. Mwene), Posch, Lienhart - Adamu (81. Schmid), Schlager, Seiwald, Alaba - Baumgartner (81. Grillitsch), Sabitzer - Arnautovic (72. Gregoritsch)

Italien: Donnarumma - Gatti (46. Pessina), Bonucci, Acerbi - Di Lorenzo (46. Scalvini), Barella (90. Miretti), Veratti, Dimarco - Politano (46. Chiesa), Raspadori (72. Gnonto), Grifo (46. Zaniolo)

Torfolge: 1:0 Xaver Schlager (6.), 2:0 David Alaba (35.)

Gelbe Karten: Seiwald (12.), Posch (87.) bzw. Chiesa (66.)

