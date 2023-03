Das ÖFB-Team befindet sich von 20. bis 28. März auf Trainingslager im Dilly - Das Nationalpark Resort - in Windischgarsten (OÖ). Dort bereitet sich die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick auf die beiden ersten Länderspiele in 2023 in der Raiffeisen Arena in Linz gegen Aserbaidschan (Fr., 24.03.) und Estland (Mo., 27.03.) vor. David Alaba hat sein erstes Mannschaftstraining seit einem Monat absolviert. Der Real-Madrid-Profi machte am Mittwoch den medienöffentlichen Teil der Einheit des österreichischen Fußball-Nationalteams in Windischgarsten voll mit. Ligaportal.at hat aktuelle Fotos für euch:

Fotocredit: Helmut Dietmaier