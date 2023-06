Die anstehenden Spiele stellen für das ÖFB-U21-Team (JG 2002) die Generalprobe für die im September startende Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 dar. Raiffeisen präsentiert am 16. Juni (17:30 Uhr) das erste Heimspiel der U21 seit September 2022. Die ÖFB-Auswahl empfängt Island in der ERGO Arena in Wiener Neustadt.

Führt das ÖFB-U21-Team an: Kapitän Matthias Braunöder, der allerdings zuvor noch mit Austria Wien im ADMIRAL Bundesliga-Conference League-Playoff-Finale auf Austria Lustenau trifft (Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Hinspiel in Lustenau; Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, Rückspiel in Wien-Favoriten).

"Nicht umsonst nach 6 Spielen gegen starke Gegner noch ungeschlagen"

Der letzte Test vor dem Quali-Start steigt dann am 20. Juni (17.30 Uhr), wenn das ÖFB-U21-Team in Senec auf die Slowakei trifft. Die Vorbereitung auf die beiden Spiele absolviert das Team in Eisenstadt.

Teamchef Werner Gregoritsch hat nun sein Aufgebot für den letzten Lehrgang vor dem Quali-Start nominiert. Angeführt wird der U21-Kader erneut von Kapitän Matthias Braunöder. 14 Spieler standen auch zuletzt im März im Aufgebot.



"Die Leistungen bisher waren gut, das Team hat abgeliefert. Nicht umsonst sind wir nach sechs Spielen gegen starke Gegner noch ungeschlagen. Wir haben einen Stamm an Spielern gefunden, die sehr gut harmonieren und gemeinsam etwas erreichen können", so Gregoritsch.

Comeback für Demir, Wels & Wallner

Ein Comeback im U21-Team feiert neben Yusuf Demir (Galatasaray) und Moritz Wels (SK Puntigamer Sturm Graz) auch Lukas Wallner (FC Liefering), der erstmals seit vergangenem September wieder im Aufgebot steht. Verzichten muss Gregoritsch auf Tristan Osmani, seinen etatmäßigen Abwehrchef Leo Querfeld und Muharem Huskovic.



Darüber hinaus stehen Ervin Omic, Nikolas Veratschnig und Benjamin Kanuric, die bisher stets zum Aufgebot gehörten, dieses Mal nicht im Kader. "Ich weiß, was ich an diesen Spielern habe, sie haben ihre Leistung immer gebracht. Ich möchte einfach die letzte Möglichkeit vor der Quali nutzen, um auch anderen Spielern eine Chance zu geben. Das habe ich den Spielern auch so kommuniziert", erklärt Gregoritsch.



Mit Angelo Gattermayer (FC Flyeralarm Admira), David Heindl (KSV 1919), Raphael Hofer (FC Liefering), Nikolas Sattlberger (SK Rapid) und Fabian Wohlmuth (SV Licht-Loidl Lafnitz) stehen fünf Debütanten im U21-Aufgebot, die sich in der kommenden Woche dem Teamchef und seinem Trainerteam präsentieren können.



ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch: "Das sind alles sehr gute, talentierte Spieler, die in der abgelaufenen Saison ihre Qualität gezeigt haben. Sie haben es sich verdient, in das U21-Team einberufen zu werden. Für mich geht es auch darum, dass sie die Abläufe im Team kennenlernen. Jeder von ihnen hat das Potenzial, sich im Team festzuspielen. Ich bin absolut überzeugt, dass unser Kader noch stärker und breiter wird."



Die EURO-Mission startet für Österreichs Talente auswärts auf Zypern (7. September) und mit einem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegownina (12. September). "Wir haben das klare Ziel, uns für die EURO zu qualifizieren. Dafür brauchen wir ein Team, das gemeinsam etwas erreichen kann. Wir sind auf einem guten Weg und werden mit den neuen Spielern weiter Qualität dazugewinnen", so Gregoritsch.

Der ÖFB-U21-Kader im Detail

TOR: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), POLSTER Nikolas (SK BMD Vorwärts Steyr; 5/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 5/0)

ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 4/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 5/2), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 6/0), HEINDL David (KSV 1919; 0/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 2/0), KOLLER Paul (Grazer AK 1902; 1/0), WALLNER Lukas (FC Liefering; 2/0), WOHLMUTH Fabian (SV Licht-Loidl Lafnitz; 0/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 10/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray/TUR; 10/2), GATTERMAYER Angelo (FC Flyeralarm Admira; 0/0), HOFER Raphael (FC Liefering; 0/0), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 2/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 6/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 4/1), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid; 0/0), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 4/0), LANG Christoph (SV Guntamatic Ried; 4/3), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 9/1)



Auf Abruf: Conde Sandali (FK Austria Wien), Forst Justin (WSG Tirol), Havel Elias (FC Liefering), Jungwirth Lukas (LASK), Knollmüller Jakob (SV Licht-Loidl Lafnitz), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Mischitz Samuel (Cashpoint SCR Altach), Reischl Luka (FC Liefering), Riegler David (SKN St. Pölten), Spari Simon (FAC Wien), Vucic Romeo (FK Austria Wien), Wiesinger Nico (SV Guntamatic Ried), Wydra Philipp (SK Rapid).

Fotocredit: Josef Parak