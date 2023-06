Die österreichische Fußballnationalmannschaft startete am gestrigen Sonntag um 15.30 Uhr in Windischgarsten mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und Schweden. Das Team von Ralf Rangnick bestreitet nämlich im Dilly - Das Nationalpark Resort - im oberösterreichischen Windischgarsten, nur wenige Kilometer jenseits des Bosrucktunnels, erneut ein Trainingslager. Das ÖFB-Nationalteam erhält diesmal mit einer Vorlaufzeit von sechs Tagen ausreichend Gelegenheit, sich auf die beiden im Hinblick auf die EM-Endrunde 2024 in Deutschland so bedeutsamen Qualifikationsspiele gegen Belgien am 17. Juni in Brüssel sowie gegen Schweden am 20. Juni in Wien (jeweils ab 20.45 Uhr live auf ligaportal.at) vorzubereiten.

Der 27-Mann-Kader absolvierte vor rund 1.000 Zuschauern eine einstündige Einheit, danach gab es Autogramme und Selfies.

Fotos: Helmut Dietmaier