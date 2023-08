ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für das bevorstehende Testspiel vs. Moldau (Donnerstag, 7. September, 20:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz) und das Qualifikation-Match zur UEFA EURO 2024 vs. Schweden (Dienstag, 12. September, 20:45 Uhr, in Stockholm) soeben offiziell bekannt gegeben. Vom 27-köpfigen-Aufgebot im Juni, wo der 64-jährige Deutsche mit seiner Mannschaft ein stolzes 1:1 in Belgien holte und danach Schweden in Wien mit 2:0 besiegte, fehlen diesmal verletzungsbedingt Stürmer Junior Adamu (SC Freiburg) und Flavius Daniliuc (Salernitana). Erstmals dabei ist Leopold Querfeld (SK Rapid).

Ralf Rangnick hatte im Juni gegen Belgien & Schweden allen Grund zur Freude über sein Team

Foto: AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Mit Belgien auf Rang 1 in Gruppe F

Nach 10 Punkten aus 4 Spielen ist das ÖFB-Nationalteam in der Qualifikation für die UEFA EURO 2024 voll auf Kurs. Im September kann das Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick den nächsten Schritt zur Endrunde für nächsten Sommer in Deutschland machen.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick liegt in der UEFA-Qualifikationsgruppe F derzeit punktegleich mit Belgien auf Platz 1, Schweden ist auf Rang 3. In der 2. Hälfte des Spielplans überwiegen für die ÖFB-Truppe die Auswärtspartien. Zu Hause spielt das Team nur noch einmal, am 13. Oktober beim Highlight gegen Belgien.

Die 10 Gruppensieger und -zweiten sind direkt für die EM-Endrunde in Deutschland qualifiziert. Die dann verbliebenen 3 Plätze werden nach dem Endergebnis der Nations League 2022/23 und dem sich daraus ergebenden Play-off-Turnier ausgespielt.

Erstmals im A-Kader befindet sich SK Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld, der bereits diverse Nachwuchsteams beim ÖFB- durchlief. Die Hütteldorfer stellen damit gemeinsam mit dem deutschen Bundesligisten und amtierenden DFB Pokalsieger RB Leipzig (Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald) das größte Kontingent als Teamspielern ab.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Daniel BACHMANN (Watford FC/ENG; 13 Länderspiele), Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 9)



VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 101/15 Tore), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 13/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 13/0), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 7/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 24/1), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 0), David SCHNEGG (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 16/0)



MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 29/10), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 1/0), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 36/1), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 24/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 26/2), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 8/1), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 71/14), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 35/3), Matthias SEIDL (SK Rapid; 0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig; 14/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 5/0)



STURM: Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 108/34), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 47/10), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 22/1)



Auf Abruf: Tobias LAWAL (LASK; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 4); Jonas AUER (SK Rapid; 0), Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0); Marco GRÜLL (SK Rapid; 4/0), Mathias HONSAK (SV Darmstadt 98/GER; 0), Alexander PRASS (SK Sturm Graz; 1/0), Manprit SARKARIA (SK Sturm Graz; 0), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 4/0), Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0); Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 0)