Die Zeit der Tests ist für das U21-Nationalteam (JG 2002) nun endgültig vorbei. In der kommenden Woche startet die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch in die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 in der Slowakei. Den Quali-Auftakt bestreitet das U21-Team am 7. September (19 Uhr, live ORF Sport+) auf Zypern. Am 12. September (18 Uhr, live ORF Sport+) steht gegen Bosnien-Herzegowina das erste Heimspiel auf dem Programm. Gespielt wird die von UNIQA präsentierte Begegnung in der Innviertel Arena in Ried.

Muharem Huskovic (l.) feiert nach seinem Unfall im Oktober 2022 sein Comeback und steht erstmals wieder im ÖFB-U21-Team-Aufgebot. Hier im Duell in der Vorsaison im Wiener Derby gegen Leopold Querfeld, der sich wiederum über seine erstmalige Nominierung ins A-Team von Ralf Rangnick freuen darf - siehe HIER.

"Es ist ein sehr guter, ausgewogener Kader"

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch kann zum Quali-Start personell nahezu aus dem Vollen schöpfen, verzichtet deshalb auf Experimente und beruft nur Spieler ein, die während der einjährigen Vorbereitungsphase bereits einmal im Kader standen. 16 Spieler gehörten auch beim letzten Lehrgang im Juni zum Aufgebot. "Es ist ein sehr guter, ausgewogener Kader", so Gregoritsch. Das sei das Resultat der einjährigen Vorbereitungszeit, in der etwa 40 Spieler zum erweiterten Kader gehört hätten.

"Wir sind in diesem Jahr ungeschlagen geblieben"

Werner Gregoritsch weiter: "Wir sind in diesem Jahr, in dem wir nun zusammen sind, ungeschlagen geblieben. Alle Spieler haben gezeigt, was sie draufhaben. Egal wer im Kader stand, wer gespielt hat oder eingetauscht wurde, ich hatte nie das Gefühl, dass das Team schwächer wird. Das macht uns natürlich viel Mut für die anstehenden Aufgaben in der Quali."



Besonders erfreulich für das U21-Team: Austria-Angreifer Muharem Huskovic feiert nach seinem Unfall im vergangenen Oktober sein Comeback und steht erstmals wieder im Aufgebot. "Wir waren alle nach seinem Unfall sehr erschüttert und haben mit ihm mitgelitten. Umso mehr freuen wir uns, dass er wieder dabei sein kann. Er ist sensationell zurückgekommen und kann mit seiner Qualität ein absoluter Leistungsträger und Unterschiedsspieler für uns sein. Wir freuen uns wirklich sehr über seine Rückkehr, dürfen ihm aber nicht zu viel Druck machen", erklärt der Teamchef.

Auch Thierno Ballo (RZ Pellets WAC) feiert nach längerer Zeit sein Comeback im Team.

"Zeigt jungen Spielern auch, dass Weg ins Nationalteam nicht mehr so weit ist"

Neben Yusuf Demir fehlt auch Abwehrchef Leopold Querfeld, der erstmals im Nationalteam-Kader steht. "Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass es wieder ein U21-Spieler in das Nationalteam geschafft hat. Leo hat es sich durch seine Leistungen bei Rapid und bei uns im U21-Team absolut verdient. Das zeigt den jungen Spielern auch, dass der Weg ins Nationalteam nicht mehr so weit ist", sagt Gregoritsch.



Der Teamchef ist nach den bisherigen Auftritten voll des Lobes für sein Team: "Wie wir bisher als Team aufgetreten sind, wie wir gearbeitet haben, macht mir eine große Freude. Die Burschen sind zu einer echten Einheit geworden, es herrscht eine großartige Gruppendynamik. Das hat man in unseren bisherigen Spielen gesehen und ich denke, dass uns diese Geschlossenheit auszeichnet."

Der ÖFB-U21-Team-Kader im Detail:

TOR: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), POLSTER Nikolas (SV Horn; 7/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 6/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 4/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 7/2), FALLMANN Pascal (SC Freiburg/GER; 8/0), IBERTSBERGER Lukas (RZ Pellets WAC; 4/0), KOLLER Paul (Cashpoint SCR Altach; 3/0), MÄTZLER Leo (SC Austria Lustenau; 3/0), RIEGLER David (SKN St. Pölten; 4/0), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pelltes WAC; 6/0)



MITTELFELD: BALLO Thierno (RZ Pellets WAC; 10/3), BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 12/2), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 2/0), KANURIC Benjamin (FC Ingolstadt/GER; 5/1), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 6/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 8/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 6/1), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid; 2/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 5/2), HUSKOVIC Muharem (FK Austria Wien; 4/0), LANG Christoph (TSV Egger Glas Hartberg; 6/4), ZIMMERMANN Bernhard (RZ Pellets WAC; 11/1)



Auf Abruf: Forst Justin (WSG Tirol), Gattermayer Angelo (SV Waldhof Mannheim/GER), HAIDER Gabriel (SK Puntigamer Sturm Graz), Havel Elias (LASK), Heindl David (KSV 1919), Hofer Raphael (FC Blau-Weiß Linz), Jungwirth Lukas (LASK), Kronberger Luca (WSG Tirol), Mischitz Samuel (FC Mohren Dornbirn 1913), Spari Simon (FAC Wien), Wels Moritz (FK Austria Wien), Wiesinger Nico (SV Guntamatic Ried), Wohlmuth Fabian (SV Guntamatic Ried), Zirngast Gabriel (LASK)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL