Am heutigen Montag hebt das ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) in Richtung Zypern ab, wo im Dasaki Stadium bereits am Donnerstag (19 Uhr, live ORF Sport+) das erste Qualifikationsspiel zur UEFA U21 EURO 2025 über die Bühne geht.

"Spieler wissen, was wir verlangen, sie sind alle im Rhythmus und stehen alle voll im Saft"

Viel Zeit, um noch detailliert mit seinem Team zu arbeiten, hat Teamchef Werner Gregoritsch nicht. Aber: "Wir hatten ein Jahr Zeit, um uns auf die Qualifikation vorzubereiten", so Gregoritsch. Fast alle Spieler standen bereits einmal im Kader, kennen die Abläufe und Anforderungen. "Die Spieler wissen, was wir verlangen, sie sind alle im Rhythmus und stehen alle voll im Saft. Wir werden alles in den zwei Tagen Vorbereitung hinbekommen", ist er sich sicher.



Nach einem Jahr mit Testspielen brennen Gregoritsch und sein Team auf die Quali. "Ich freue mich sehr, dass endlich die Pflichtspiele beginnen. Wir sind in der Vergangenheit eigentlich immer direkt in die Quali eingestiegen, dieses Mal hatten wir Zeit, uns als Team zu finden. Aber jetzt wollen wir uns im Wettkampf beweisen. Ich bin mir sicher, dass auch die Spieler voller Vorfreude sind und in einem Pflichtspiel noch einmal ein paar Prozent herausholen", sagt der Teamchef.

Samstag Übersiedlung nach Bad Schallerbach/OÖ

Das Teamcamp wird zunächst in Larnaca bezogen, wo der ÖFB-Tross bis Samstag stationiert sein wird. Am Samstag übersiedelt die U21 dann nach Bad Schallerbach (Oberösterreich), wo das Team bereits häufiger untergebracht war. Am 12. September (18 Uhr, live ORF Sport+) steht dann in der Rieder Innviertel Arena das von UNIQA präsentierte erste Heimspiel der Qualifikation an. Das U21-Team empfängt Bosnien-Herzegowina.

Feierte jüngst seine Tor-Premiere in der ADMIRAL Bundesliga und steht nun vor seinem Debüt im ÖFB-U21-Nationalteam: Stürmer Elias Havel vom LASK.

Huskovic-Comeback verzögert sich - Debütant Elias Havel

Das lange erwartete U21-Comeback von Muharem Huskovic verzögert sich jedoch. Der Austria-Angreifer steht zum Quali-Start nicht zur Verfügung. Dafür feiert LASK-Stürmer Elias Havel sein Debüt im U21-Nationalteam.

Zypern, Bosnien-Herzegowina, Slowenien und Frankreich. Diese Gegner stellen sich dem U21-Team auf dem Weg zur EURO entgegen. "Frankreich ist der große Favorit, aber wir werden uns nicht so einfach geschlagen geben. Es wird kein Selbstläufer, alle Teams haben Qualität. Trotzdem muss Platz zwei unser Ziel sein", sagt Kapitän Matthias Braunöder.



Mit dem zweiten Platz wäre eine Teilnahme an den Playoff-Spielen garantiert. Die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich - wie die Gruppensieger - direkt für die Endrunde in der Slowakei.



Das U21-Team geht selbstbewusst in die Quali, keines der acht Vorbereitungsspiele ging verloren. Mittelfeldantreiber Matthias Braunöder tritt trotz der Serie auf die Euphoriebremse: "Eine Quali ist noch einmal etwas ganz anderes als die Vorbereitungspartien. Die Spiele sind eng, hitzig, emotional und am Ende zählt nur das Ergebnis. Dafür muss man in jeder Sekunde bereit sein. Von den bisherigen Leistungen können wir uns nichts kaufen. Es waren gute, geschlossene Leistungen, aber das müssen wir jetzt in der Quali bestätigen."



Gregoritsch vertraut seinem Team: "Wir sind eine gute Mannschaft, haben einen guten Kader. Wir sind bereit."



Der U21-Kader im Detail:



TOR: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), POLSTER Nikolas (SV Horn; 7/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 6/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 4/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 7/2), FALLMANN Pascal (SC Freiburg/GER; 8/0), IBERTSBERGER Lukas (RZ Pellets WAC; 4/0), KOLLER Paul (Cashpoint SCR Altach; 3/0), MÄTZLER Leo (SC Austria Lustenau; 3/0), RIEGLER David (SKN St. Pölten; 4/0), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pelltes WAC; 6/0)



MITTELFELD: BALLO Thierno (RZ Pellets WAC; 10/3), BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 12/2), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 2/0), KANURIC Benjamin (FC Ingolstadt/GER; 5/1), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 6/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 8/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 6/1), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid; 2/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 5/2), HAVEL Elias (LASK; 0/0), LANG Christoph (TSV Egger Glas Hartberg; 6/4), ZIMMERMANN Bernhard (RZ Pellets WAC; 11/1)

Muharem Huskovic

Elias Havel



Mit einer personellen Änderung startet das #U21-Team in die EURO-Quali!



