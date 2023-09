Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hatte heute gegen Schweden die Chance, dem Ticket für die EURO 2024 ganz weit nahezukommen. Mit einem Sieg in der Friends Arena von Solna würde die ÖFB-Auswahl den Vorsprung auf die drittplatzierten Skandinavier drei Runden vor Schluss auf sieben Punkte ausbauen, eine Endplatzierung unter den Top zwei der EM-Quali-Gruppe F und damit der Startplatz für die Endrunde in Deutschland wäre in diesem Fall abholbereit.

Intensiver Beginn und eine Reihe an Chancen auf beiden Seiten

Mit einer Niederlage allerdings würden die Schweden wieder auf einen Punkt herankommen und dementsprechend mit viel Spannung und offenem Visier begann die Partie. Beide Teams suchten den Weg nach vorne und bekamen auch schnell gute Möglichkeiten. Arnautovic in der zweiten und Isak in der sechsten Minute vergaben nur knapp. Auch im weiteren Spielverlauf der Anfangsphase war es ein regelrechtes Offensivfeuerwerk. Nach rund einer Viertelstunde war es wieder Arnautovic, welcher die Führung auf dem Fuß hatte und auf der Gegenseite verpasste Gyökeres per Kopf nur ganz knapp. Die österreichische Defensive präsentierte sich nicht immer sattelfest – die Schweden konnten daraus aber kein Kapital schlagen.

Torlos in die Kabine und ein Doppelschlag für Österreich kurz nach Wiederanpfiff

Die Zuschauer im Stadion waren ob des offenen Schlagabtausch begeistert und sahen dann kurz vor der Pause noch eine ganz große Möglichkeit für die Gastgeber. Nach einem Freistoß verpassten die Blau-Gelben aus einem Getümmel nur ganz knapp. Torlos ging es wenig später auch in die Kabine.

Unsere Mannschaft erwischte auch einen guten Start in den zweiten Durchgang, musste dann aber eine kurze Drangphase der Schweden – ohne Folgen – über sich ergehen lassen. Großer Jubel wenig später in der 53. Minute – Österreich ging in Führung! Nach einer tollen Flanke von Posch, nützte Gregoritsch den Platz im Zentrum und nickte per Kopf zum 1:0 ein. Rot-Weiß-Rot machte sofort weiter, kam wieder nach vorne und erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Die Gastgeber konnten eine Hereingabe von Laimer nicht klären und dann war Arnautovic mit einem satten Abschluss zur Stelle. Viele erschrockene Gesichter im Stadion und eine österreichische Betreuerbank in völliger Ektase.

Schweden war geschockt, suchten im Mute der Verzweiflung den Weg nach vorne – die Elf von Ralf Rangnick hatte aber alles im Griff und konnte sogar noch einen draufsetzen. In der 68. Minute war Mwene nicht zu halten, wurde im Strafraum gefoult und Arnautovic ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen – es stand 3:0.

Trainer Ralf Rangnick wechselte dann noch ein paar mal und brachte unter anderem mit Matthias Seidl kurz vor Schluss noch einen Debütanten. Für den Schlussppunkt sorgten dann aber die Schweden. Holm verkürzte schon in der Nachspielzeit auf 1:3.

Unsere Mannschaft ist nun seit acht Spielen ungeschlagen und machte mit diesem Auswärtssieg einen großen Schritt Richtung EURO 24.

Schweden – Österreich 1:3 (0:0)

Dienstag, 12.09.2023 (20:45 Uhr), Friends Arena (Solna), Z: 43.228, SR: Serdar Gozubuyuk

Torfolge: 0:1 Gregoritsch (53.), 0:2 Arnautovic (55.), 0:3 Arnautovic (69.), 1:3 Holm (90.)

Gelbe Karten: Mwene (44.), Carlsson (71.)

SWE: Olsen; Wahlqvist (Holm, 75.), Hien, Lindelöf, Sema; Kulusevski, Cajuste (Claesson, 75.), Ekdal (Gustafson, 64.), Forsberg (Karlsson, 64.); Gyökeres, Isak

AUT: Schlager; Mwene (Wöber, 72.), Alaba, Lienhart, Posch; Sabitzer, Schlager (Grillitsch, 87.), Seiwald, Laimer (Seidl, 87.); Gregoritsch (Onisiwo, 87.), Arnautovic (72. Wimmer)

