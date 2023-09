Wie der Kurier berichtet wird der ORF bei der Fußball-Europameisterschafts-Endrunde in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) keine Partien des ÖFB-Teams zeigen. Die Mannschaft vom deutschen Teamchef Ralf Rangnick hat sich mit dem 3:0-Triumph vor einer Woche in Schweden so gut wie qualifziert. Drei Runden vor Ende der Qualifikationsspiele hat Österreich in der Gruppe F 7 Punkte Vorsprung vor den Skandinaviern und ist somit schon wie sicher bei diesem kontinentalen Großereignis dabei.

ÖFB-Teamspiele bei EM 2024 in Deutschland bei Servus TV

Alternativ seien 20 andere EM-Partien im ORF zu sehen, während die anderen Spiele - inklusive jene von Alaba & Co. - beim Privatsender "ServusTV" ausgestrahlt werden.

Weiters werde es laut ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ab der Saison 2024/25 auch keine Europa-League- und Conference-League-Übertragungen mehr geben. Groiss-Horowitz: "Wir haben eine Verantwortung, wie man mit Gebührengeld umgehen". So wolle man gegenüber den anderen Sendern im FreeTV "nicht alles absaugen".