Mit einer ersten gemeinsamen Trainingseinheit am Nachmittag startet das U21-Nationalteam (JG 2002) am Montag in den Oktober-Lehrgang. Teamchef Werner Gregoritsch versammelt seine Auswahl im Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf. Erstmals nach seinem Unfall im vergangenen Oktober gehört auch Stürmer Muharem Huskovic wieder zum Aufgebot. Zuletzt stand er im September 2022 bei den Siegen gegen Montenegro (5:1) und Wales (2:0) im Kader.

Huskovic: "...dafür bin ich allen wirklich dankbar"

Die Vorfreude des Austrianers ist logischerweise groß: "Ich freue mich, endlich wieder alle zu sehen. Es bedeutet mir wahnsinnig viel, wieder im U21-Team dabei zu sein", sagt er. Auch während seiner Reha konnte er sich auf die Unterstützung des Teams verlassen. "Die Unterstützung rundherum hat mir sehr geholfen und hilft mir immer noch. Dafür bin ich allen wirklich dankbar."



Jetzt will Huskovic seine Mitspieler wieder auf dem Rasen unterstützen. Nachdem eine erste Einberufung im September kurzfristig aufgrund einer leichten Verletzung nicht zustande kam, ist der 20-Jährige bereit für sein Comeback.

Heute startet das #U21-Team in den Lehrgang. Erstmals seit September 2022 wieder mit Muharem Huskovic! 😍🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/P3nmdD0rNb — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 9, 2023

"Können Großes erreichen"

Zunächst gibt es für die Gregoritsch-Auswahl am Donnerstag (20:30 Uhr, live ORF Sport+) in Hartberg gegen Norwegen noch die Möglichkeit zu testen, ehe es am 17. Oktober (18:00 Uhr, live ORF Sport+) auswärts in Slowenien um wichtige Punkte in der EURO-Qualifikation geht.



"Wir haben sehr gute Spieler, das sind auf und neben dem Platz super Typen. Ich bin überzeugt, dass wir bei der EM-Quali Großes erreichen können. Die Mannschaft hat alles, was ein erfolgreiches Team braucht - vor allem einen unbändigen Willen. Wenn wir unsere Qualitäten, den Ehrgeiz und diesen Willen auf den Platz bringen, wenn jeder für jeden arbeitet und kämpft, dann bin ich mir sicher, dass wir nicht zu halten sein werden", sagt Huskovic.



Verzichten muss Teamchef Werner Gregoritsch auf Thierno Ballo. Der WAC-Akteur fällt verletzungsbedingt aus. Für ihn wurde Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt/GER) nachnominiert.



"Wir haben einen Kader, der auch in der Breite qualitativ sehr gut aufgestellt ist. Natürlich ist es schade, dass Thierno nicht dabei sein kann. Er hatte eine gute Form, hat das in unseren September-Spielen auch bewiesen. Aber wir gehen trotzdem mit einem starken Aufgebot in diesen Lehrgang", so der Gregoritsch.



Die Gefahr, dass seine Spieler mit dem Kopf nur beim Qualifikationsspiel in Slowenien sind und das Heimspiel gegen Norwegen nicht ernst nehmen, sieht der erfahrene Teamchef nicht: "Wir spielen zuhause gegen einen wirklich starken Gegner und wollen dieses Spiel nutzen, um uns bestmöglich auf die Quali-Aufgaben vorzubereiten. Die Spieler, die zuletzt nicht zur Startelf gehört haben, werden ihre Chance bekommen, sich zu zeigen. Wir werden uns sicher nicht schonen. Es geht vor dem Spiel in Slowenien auch darum, ein Zeichen zu setzen."



Freundschaftliches Länderspiel

Österreich - Norwegen: 12. Oktober 2023, 20:30 Uhr, Profertil Arena, Hartberg



Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025

Slowenien – Österreich: 17. Oktober 2023, 18:00 Uhr, Fazanerija-Stadion, Murska Sobota

Fotocredit: ÖFB/Patrick Vranovsky