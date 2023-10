In 2 Tagen am Freitag, den 13. Oktober, steigt das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in der EM-Quali-Gruppe F zwischen dem punktgleichen Österreich (2.) und Belgien (1.) im Wiener Ernst-Happel-Stadion (20:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Am Montag, 16. Oktober, geht es dann im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku gegen Aserbaidschan. (18 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Die Ausgangslage des Teams von Ralf Rangnick ist großartig - es fehlen lediglich 2 Punkte für das "Ticket" zur Euro 2024. Vorab äußerten sich ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) und der Voitsberger Abwehrspieler Kevin Danso (RC Lens).

"Es wird sicher ein gutes Spiel werden"

ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager über...

...als Nr. 1 wie im Hinspiel gegen Belgien im Einsatz zu sein: "Es ist ein wunderschönes Gefühl und es ehrt mich. Es ist nicht selbstverständlich und ich weiß es sehr zu schätzen. Von dem her freut es mich, aber ich möchte auch das entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen. Ich freue mich auf das Spiel bzw. die Spiele. Alles andere passiert dann eh von allein."

...Gegner Belgien: "Ein Gegner, der sehr viel Qualität mitbringt. Vor allem im Offensivbereich. Ich glaube, dass es generell ein ganz gutes Spiel werden kann. Und dass wir, wenn wir pro aktiv, mutig und entschlossen in das Spiel reingehen als Mannschaft, dass dann für uns sehr viel möglich ist. Es wird sicher ein gutes Spiel werden."

...die Ausgangslage: "Die Voraussetzungen sind super. Aber nichtsdestrotrotz müssen wir wissen, dass wir da ein richtig hartes Stück Arbeit vor der Brust haben. Deswegen können wir das auch richtig einschätzen. Wir wissen natürlich, dass es ein mega cooler Abend werden wird.

Volles Haus, Flutlichtspiel, es gibt eigentlich nicht mehr Dinge, die ein Fußballer-Herz begehren lässt. Von demher freuen wir uns auf den Abend, sind sehr motiviert und werden auch genauso versuchen das im Spiel rüber zu bringen."

"Die Situation, in der wir stecken ist super"

...die vielen personellen Ausfälle: "Der Fußball ist so. Es werden immer wieder Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann. Fakt ist auch, es ist jetzt so und wir müssen das Beste daraus machen und es gibt einfach die Möglichkeit für viele Spieler Verantwortung zu übernehmen und das beste auf dem Platz raus zu hauen. Und die Qualität haben wir in der Truppe. Das wissen wir.

Es geht halt auch darum, das auf den Platz zu bringen. Die Stimmung ist gut und es fühlt sich da jeder sehr willkommen in der Mannschaft. Es ist eine sehr gute Energie, von demher habe ich da jetzt weniger Bedenken."

..weiter zum Spiel: "Wir wollen natürlich gewinnen und die 3 Punkte da lassen. Wir wissen natürlich auch, was für ein Gegner uns gegenüber steht. Ich glaube in der ganzen Qualifikation haben wir eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft.

Wir müssen am Freitag von Neuem zeigen, was wir drauf haben. Wir brauchen uns da überhaupt keinen Druck auferlegen. Die Situation, in der wir stecken ist super. Von dem her können wir ganz mutig und selbstbewusst auftreten und dann schauen wir, was am Ende des Tages rauskommt."

"Es geht um vieles"

ÖFB-Team-Abwehrspieler Kevin Danso über...

...seine Gefühlslage vor dem Match gegen Belgien: "Ich empfinde viel Freude. Es geht um vieles. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir ganz gut placiert für den 1. Platz in der Tabelle. Deswegen werden wir alles geben."

...das Verletzungspech im ÖFB-Team: "Das gehört zum Fußball dazu, leider. Es gibt mal Phasen, wo Spieler ausfallen, auch sehr wichtige Spieler. Vor allem bei uns jetzt. Aber da müssen wir einfach als Mannschaft und jeder einzelne sich nochmal bewusst machen, dass er mehr Verantwortung übernehmen muss."

...Gegner Belgien: "Ich glaube, jeder kennt die Belgier. Dass sie extrem viel Qualität in der Offensive haben und wir da unser Bestes geben müssen. Hochkonzentriert sein und mit allem, was wir haben, dagegen halten.

...Erwartungshaltung: "Wir haben ganz klare Ziele in der Mannschaft, was wir erreichen wollen. Der Druck ist immer von außen. Wir wissen, was wir für Ziele haben. Wir sind eine Mannschaft und machen uns unsere eigenen Gedanken, was wir erreichen wollen. Den Weg gehen wir und lassen uns da von außen wenig sagen."

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Christian Fauland