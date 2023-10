Die ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams sind am Mittwoch mit einem Remis und einem Sieg in die jeweilige EURO-Qualifikation gestartet. Während sich das U19-Nationalteam (JG 2005) torlos von Wales trennt, darf das U17-Nationalteam (JG 2007) einen 2:1-Sieg über Georgien bejubeln.

Doppelpack von Adejenughure ließ ÖFB-U17-Team jubeln

Bereits in der 14. Minute sorgt Oghenetejiri Adejenughure für die österreichische Führung im Schengelia-Stadion von Kutaisi (GEO). Doch die Gastgeber des Mini-Turniers der ersten Quali-Runde zur UEFA U17 EURO 2024 erweisen sich als harter Gegner.

In der 59. Minute gelingt dem aufgerückten Verteidiger Giorgi Gvasalia der Ausgleich für die Hausherren. Als bereits jeder mit einem Remis rechnet, bedient der kurz zuvor eingetauschte Julian Höller erneut Adejenughure und Österreichs Mittelstürmer sorgt für den umjubelten Siegtreffer (87.).



Teamchef Martin Scherb: "Es war ein Willenssieg des Teams. Die Burschen haben gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen und auch gewinnen können, wenn wir nicht unser bestes Spiel machen. Georgien hat eine gute Mannschaft, mit vielen quirligen Spielern, die uns in Eins-gegen-Eins-Situationen immer wieder vor Probleme gestellt haben.

Es war heute nicht außergewöhnlich gut von uns, aber umso glücklicher sind wir, dass es am Ende zum Happy End gereicht hat. Dass wir nach dem Ausgleich noch einmal zurückgekommen sind, zeigt den Charakter dieser jungen Mannschaft. Das nehmen wir jetzt mit und gehen selbstbewusst in die Partie gegen Litauen."



Qualifikationsrunde zur UEFA U17 EURO 2024

Georgien vs. Österreich 1:2 (0:1)

Tore: Gvasalia (59.) bzw. Adejenughure (14., 87.)



Georgien: Kavlashvili - Kharebashvili, Shatirishvili, Amisulashvili, Gvasalia - Chikovani (69. Chubinidze), Surguladze, Tsulaia (K) - Danelia (74. Mzhavanadze), Salia, Gogilashvili



Österreich: Kurz - Spalt (79. Höller), Pfluger, Zabransky (46. Dalpiaz), Roka - Hangl (46. Sorg), Schandl (K), Music - Riegel (90.+2 Hondozi), Adejenughure, Fidjeu-Tazemeta (60. Moizi)

"Dieser Punkt kann am Ende auch über den Aufstieg in die Eliterunde entscheiden"

Das U19-Team kommt im Stadion Brace Velasevic von Danilovgrad (MNE) durch Zeteny Jano (9., 14.), Tristan Osmani (13., 24.) und Tim Trummer (40.) zu den besten Möglichkeiten vor der Pause. ÖFB-Keeper Kenan Jusic ist in der 7. und 58. Minute gegen die Waliser auf dem Posten.



In der Nachspielzeit bietet sich Österreich noch eine Doppelchance zum Last-Minute-Sieg. Zunächst ist es Zeteny Jano der an Benjamin scheitert (90.+4), direkt im Anschluss wehrt der walisische Goalie auch den Schuss von Moritz Neumann ab (90.+5) und rettet sein Team vor der Niederlage. So bleibt es am Ende bei einem Remis zum Auftakt in die EURO-Quali.



Teamchef Oliver Lederer: "Natürlich sind wir nicht happy, dass wir nicht gewonnen haben. Ich denke, dass wir in Summe das etwas bessere Team waren. Ich muss meinen Spielern hoch anrechnen, wie sie die äußeren Bedingungen angenommen haben. Wir haben nicht verloren, nehmen den Punkt mit. Dieser Punkt kann am Ende auch über den Aufstieg in die Eliterunde entscheiden. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen, aber ich bin auch absolut davon überzeugt, dass wir uns steigern werden. Für uns heißt es jetzt bestmöglich zu regenerieren und dann richten wir unsere komplette Aufmerksamkeit auf das Spiel gegen Montenegro."



Qualifikationsrunde zur UEFA U19 EURO 2024

Wales vs. Österreich 0:0



Wales: L. Benjamin - Giles, Lawlor, Cox, Andiyapan - Lloyd, Crew (K), Andrews (77. Barton) - Matondo (64. O. Benjamin), Koumas, Nyakuhwa



Österreich: Jusic (K) - Schablas, Radonjic, Schöller, Pazourek - Scharner (62. Madritsch), Ibrahimoglu, Jano - Dursun (81. Neumann), Osmani, Trummer (62. Grgic).

Fotocredit: ÖFB/Patrick Vranovsky