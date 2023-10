Freitag, der 13.! Der 13. Oktober 2023! Ein Glückstag für den österreichischen Fußball? In wenigen Stunden wissen wir mehr, wenn das mit Hochspannung erwartete Qualifikationsspiel für die EM 2024 in Deutschland im mit rd. 48.000 Zuschauern ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion zwischen Österreich und Belgien in Gruppe F beendet ist. Ankick ist um 20:45 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). In Abwesenheit einiger verletzter Spieler, darunter auch die Routiniers David Alaba und Marko Arnautovic, schickt der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nachfolgende Startelf ins Geschehen:

Daumen hoch, soll nach dem Match vs. Belgien für Ralf Rangnick und das ÖFB-Team gelten

Foto: SID

Manprit Sarkaria bei ÖFB-A-Team-Debüt in Startelf

Österreich: Schlager - Laimer (K), Lienhart, Danso, Wöber - P. Wimmer, X. Schlager, N. Seiwald, Grillitsch - C. Baumgartner, Sarkaria. Trainer: Ralf Rangnick.

Ergänzungsspieler: Hedl, Pentz (beide TW), Baidoo, Kalajdzic, Grüll, Sabitzer, Ljubicic, Schmid, Kainz, Prass, M. Seidl, Cham.

Belgien: Sels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Mangala, Onana, Openda - Lukebakio, Lukaku (K), Doku. Trainer: Domenico Tedesco.

Ergänzungsspieler: Kaminski, Bodart (beide TW), Debast, Tielemans, Carrasco, Deman, Vanheusden, De Ketelaere, Bakayoko, Vermeeren, Keita, Batshuayi.

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien).

Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER

Siehe auch:

