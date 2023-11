Das österreichische U21-Nationalteam kehrt nach Ried zurück: Am Freitag, den 17. November, gastiert kein Geringerer als das mit diversen Rohdiamanten bestückte Frankreich (Marktwert über 400 Mio. Euro!) in der Innviertel Arena. Ankick: 18:30 Uhr. Der Star der französischen Trikolore-Talente ist deren Neo-Teamchef Thierry Henry, ehemaliger Weltklasse-Stürmer sowie Welt- und Europameister. Für dieses Highlight der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 verlost Ligaportal 5 x 2 Sitzplatzkarten. Mit Spannung wird das Kräftemessen der Fußball-Asse "von morgen" erwartet.

Die Schützlinge von Werner Gregoritsch, mittlerweile seit fast 12 Jahren Teamchef der U21 von Österreich, wollen - wie hier beim 2:0-Sieg gegen Bosnien - auch gegen die favorisierten Franzosen Grund zum Torjubel haben.

>> jetzt Tickets kaufen

„Werden wieder alles unternehmen, um perfekter Gastgeber für das Nachwuchs-Nationalteam zu sein"

Die Vorfreude auf diesen Kracher der beiden Nachwuchsteams aus Österreich und Frankreich ist auch beim Gastgeber SV Guntamatic Ried groß. Zum Abschluss des Länderspieljahres trifft dann das ÖFB-U21-Team noch am Dienstag, den 21. November, um 18:00 Uhr auf Nordmazedonien. Ebenfalls in der Innviertel Arena.

„Wir freuen uns alle sehr, dass die U21 auch die letzten beiden Spiele in diesem Jahr bei uns in der Innviertel Arena bestreitet“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Wir werden wieder alles unternehmen, um ein perfekter Gastgeber für das Nachwuchs-Nationalteam zu sein. Ich rufe wieder alle Fans auf, ins Stadion zu kommen und das Team bei diesen Spielen bestmöglich zu unterstützen.“

"Mit Frankreich erwartet uns absoluter Top-Gegner mit hochkarätigen Spielern"

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch: „Wir haben immer betont, dass wir uns in Ried sehr wohlfühlen, die Verantwortlichen sich sehr um uns bemühen und wir uns immer willkommen fühlen. Daher ist es die optimale Lösung, dass wir dieses November-Doppel in Ried spielen. Es ist ein schönes Stadion, das für U21-Spiele ideal ist."

Der 65-jährige Grazer weiter: "Mit Frankreich erwartet uns ein absoluter Top-Gegner mit hochkarätigen Spielern, gegen den uns hoffentlich viele Fans im Stadion unterstützen werden. Wir werden die Unterstützung und Energie von den Rängen brauchen, wenn wir punkten wollen.“

Mit einem Test-Länderspiel gegen Nordmazedonien endet für das ÖFB-U21-Team am 21. November, um 18:00 Uhr dann das Länderspieljahr 2023. Auch diese Begegnung findet in der Innviertel Arena statt. Tickets für dieses Match sind um 6 Euro erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

>> jetzt Tickets kaufen

Gewinnspiel: ligaportal.at verlost 5 x 2 Sitzplatzkarten!

Gewinnspielfrage: Wie alt ist Thierry Henry?

Schicken Sie Ihre Antwort bis spätestens Montag, den 13.11. 12:00, per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit dem Betreff: "U21". Die fünf Gewinner werden am Montagnachmittag per E-Mail benachrichtigt. Keine Barablöse möglich.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger