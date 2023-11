Zum Abschluss der EM-Qualifikation traf das ÖFB-Nationalteam auswärts auf Estland. Für die Mannschaft von Ralf Rangnick ging es in Tallinn um die Mini-Chance auf den Pool-Sieg, die Aussicht auf Lostopf 2 bei der EM-Auslosung und auch um ein Erfolgserlebnis vor dem Prestigetest am Dienstag in Wien gegen Deutschland. Das Heimspiel konnten die Österreicher in Linz nach Rückstand noch mit 2:1 für sich entscheiden.

Estalnd mit der Führung auf dem Fuß, Österreich aber noch mit einem Doppelschlag vor der Pause

Die Esten starteten sehr mutig in die Partie und kamen bereits in der sechsten Minute zu einer ersten ganz großen Möglichkeit. Nach Vorarbeit von Tunjov kam Sinyavsky aus rund zwei Metern zum Abschluss und beförderte den Ball über das Tor – es hätte eigentlich die Führung sein müssen. Im weiteren Verlauf konnte unsere Mannschaft aber rasch den Spielverlauf an sich reißen und Ball bzw. Gegner laufen lassen. Einzig die Präzision im letzten Drittel fehlte – die Hausherren blieben ihrerseits aber im Konter gefährlich.

Direkt nach der zweiten guten Möglichkeit für die Esten durch Vatsuk gingen die Österreicher dann aber in Führung. Baumgartner bediente Schlager, der hatte das Auge für den mitgelaufenen Laimer und der Bayern-Legionär stellte in der 22. Minute auf 1:0. Auch im weiteren Verlauf blieb unsere Mannschaft dominant und konnte noch vor der Pause nachlegen. Nach einem Alaba-Eckball stand Lienhart an der kurzen Ecke goldrichtig und erhöhte in Minute 39 auf 2:0. Der erste Treffer im Dress der Nationalmannschaft für Lienhart war dann auch gleichzeitig das letzte Highlight im ersten Durchgang und so blieb es beim 2:0.

Routinierte zweite Halbzeit brachte den Sieg für das ÖFB Team

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Die Österreicher blieben dominant und kamen weiter zu guten Möglichkeiten. Schlager scheiterte in der 52. Minute nur ganz knapp an einem weiteren Tor.

Nach rund einer Stunde und auch geschuldet dem ein oder anderen Wechsel flachte die Partie etwas ab. Beim ÖFB-Team fehlte die letzte Durchschlagskraft, wenngleich unsere Jungs ständig Gefahr ausstrahlten. Auch wenn die Partie ständig hin und her ging, so blieben die großen Tormöglichkeiten im zweiten Spielabschnitt Mangelware.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für das Nationalteam. Mit 19 Punkten aus acht Partien beenden wir damit eine sehr erfolgreiche EM-Quali und man hatte damit auch vorgelegt in Sachen Gruppensieg.

Estland – Österreich 0:2 (0:2)

Donnerstag, 16.11.2023 (18:00 Uhr), A. Le Coq Arena (Tallinn), SR: Nikola Dabanovic

Torfolge: 0:1 Laimer (25.), 0:2 Lienhart (39.)

EST: Hein; Miller (Pikk, 72.), Tamm, Paskotsi, Mets, Sinyavskiy; Tunjov (Shein, 60.), Vetkal, Poom (Peetson, 83.); Anier (Jürgens, 60.), Vastsuk (Zenjov, 71.)

AUT: Schlager; Wöber, Alaba, Lienhart, Posch; Schlager (Seidl, 76.), Seiwald, Baumgartner (Schmid, 63.); Sabitzer (Kainz, 89.), Gregoritsch (Kalajdzic, 63.), Laimer (Arnautovic, 46.)

Spielfilm im Liveticker