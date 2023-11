Im Rahmen des sportsbusiness.at Breakfast Clubs in der „Luftburg - Kolarik im Prater“ fachsimpelten die Interwetten-Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger, über das anstehende freundschaftliche Länderspiel Österreich – Deutschland, die aktuellen Probleme der deutschen Nationalmannschaft und die UEFA EURO 2024.

… über den medialen Zwist mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel:

Lothar Matthäus: „Er muss natürlich seine Spieler verteidigen. Aber ich weiß auch, was er in der Kabine zu seinen Spielern sagt – nämlich dasselbe, was ich vor der TV-Kamera sage.“

… über Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan als Doppelsechs im deutschen Nationalteam:

Lothar Matthäus: „Beide sind gute Spieler, aber ihre Spielstile sind sich zu ähnlich, dadurch nehmen sie sich die beiden ihre Stärken. Die Bundestrainer haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, die richtigen Positionen für gewisse Spieler zu finden. Das hat man auch gegen die Türkei gesehen, wo das Spiel der Deutschen nicht funktioniert hat.“

… über Startelf-Experimente in der DFB-Auswahl:

Lothar Matthäus: „Hansi Flick hat man vorgeworfen, dass er zu viel experimentiert hat. Jetzt fängt Julian Nagelsmann mit dem gleichen Blödsinn an. Es geht auch nicht um den Wunsch eines Spielers, wo er spielen möchte. Es geht um die Mannschaft und den gemeinsamen Erfolg. Wir haben Weltklasse-Torhüter, wir haben Toni Rüdiger bei Real Madrid. Wir haben Niklas Füllkrug, der vorne trifft. Wir haben einen erfahrenen Thomas Müller. Das sind wirklich gute Spieler. Aber sie sind keine Mannschaft.“

Peter Stöger: „Es ist ein bisschen vergleichbar mit unserer Situation damals, als nicht ganz klar war, auf welcher Position David Alaba spielen soll. Der Trainer muss das Beste aus der Mannschaft herausholen, und die Spieler auf die Position stellen, auf der sie am wertvollsten sind.“

… über DFB-Teamchef Julian Nagelsmann:

Lothar Matthäus: „Er ist ein sehr guter Trainer, hat in Hoffenheim und Leipzig sehr gute Arbeit gemacht. Ich bin ein Fan seiner Spiel- und Arbeitsweise, er ist definitiv der richtige Nachfolger von Hansi Flick. Jetzt muss er zeigen, dass er die Probleme in der Nationalmannschaft löst. Wir müssen bei unseren Qualitäten bleiben, mit mehr Leidenschaft spielen. Das hat gegen die Türkei ab der 20. Minute gar nicht mehr funktioniert.“

Peter Stöger: „In meiner Spielergeneration wäre sein Alter sicherlich schwierig gewesen. Es hat sich aber viel geändert im Fußballgeschäft. Es geht nur mehr darum, das Fußballgeschäft aus strategischer Sicht zu verstehen. Dass er das tut, und ein guter Trainer ist, darüber gibt es keine zwei Meinungen.“

… über Learnings des DFB aus den Rückschlägen der letzten Jahre:

Lothar Matthäus: „Bisher sehe ich nicht vieles, was wir aus den Rückschlägen der letzten Jahre gelernt hätten. Du siehst es auch im Stadion. Der Fan freut sich nicht mehr so sehr auf die Spiele der Nationalmannschaft. In der Bundesliga haben wir tolle Spiele, jedes Spiel ist ausverkauft. Die Fans stehen, unabhängig von der Tabellenposition, hinter ihrer Mannschaft, weil ehrlicher Fußball gespielt wird. Wenn man bei der deutschen Nationalmannschaft wieder den Geist spürt, der sie immer ausgemacht hat, dann wird die Stimmung auch bei DFB-Spielen wieder großartig sein. Dazu muss sich aber noch einiges ändern.“

Peter Stöger: „Ich sehe bei so einer großen Nation, die um den Titel spielen will, schon viele Baustellen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man die ein Jahr vor einem großen Turnier noch schließen kann. Man weiß aber auch, was in Kürze bei Deutschland wieder möglich sein kann – auch mit der Heim-Europameisterschaft im Rücken. Die Mannschaft ist allerdings in der Bringschuld.“

… über das freundschaftliche Länderspiel Österreich - Deutschland:

Lothar Matthäus: „Mittlerweile drücken die Österreicher auch der deutschen Bundesliga ihren Stempel auf; bereichern die deutsche Bundesliga mit sehr guten Spielern auf Topniveau. Auch die österreichische Bundesliga hat sich immer weiter verbessert. Es wird ein heißer Tanz für die deutsche Mannschaft, die es aber gewohnt ist, unter hohem Druck zu spielen. Es wird viel Energie und Leidenschaft auf dem Platz zu sehen sein.“

Peter Stöger: „Die Rivalität geht nur von uns (Anm.: Österreich) aus. Für die Deutschen ist es ein Nachbarschaftsduell mit dem kleinen Bruder. Sie haben mittlerweile Respekt vor uns, weil sie auch sehen, dass wir viele gute Spieler in ihren Ligen haben. Für die Deutschen ist es aber nicht das Spiel des Jahrhunderts. Da muss ich uns enttäuschen. Es ist aber dennoch wichtig für sie, denn wenn sie verlieren, gehen die Diskussionen im eigenen Land wieder los.“

… über ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick:

Lothar Matthäus: „Ralf Rangnick kennt den österreichischen Fußball aus seiner Zeit bei RB Salzburg. Er passt auch wegen seiner Spielphilosophie perfekt zur österreichischen Mannschaft. Mittlerweile ist der gesamte Kader stark besetzt, Rangnick kann von der Bank jederzeit sehr gute Spieler bringen. Zudem ist die Euphorie in Österreich größer als in Deutschland. Die Fans können ein entscheidender Faktor sein.“

… über die Stärken des österreichischen Nationalteams:

Lothar Matthäus: „Ganz klar die Erfahrung auf höchstem Niveau. Viele Spieler spielen in der deutschen Bundesliga oder bei anderen internationalen Topvereinen. Der österreichische Fußball ist salonfähig, hat Qualität. David Alaba spielt bei Real Madrid, Marko Arnautovic bei Inter Mailand. Wenn du Woche für Woche auf hohem Niveau spielst, dann macht sich das auch in der Nationalmannschaft bemerkbar. Das sind Erfahrungen, die auch für die Psyche sehr wichtig sind.“

Peter Stöger: „Ich glaube, dass wir uns super entwickeln. Es ist wichtig, dass wir viele Legionäre haben. Mittlerweile haben wir eine Mannschaft mit Spielern, die bei Top-Mannschaften in Top-Ligen eine Schlüsselrolle spielen. Wir sollten allerdings die Kirche im Dorf lassen und keine übertriebe Erwartungshaltung wie 2016 an den Tag legen. Das hilft der Mannschaft nicht.“

… über die UEFA EURO 2024:

Lothar Matthäus: „In Deutschland sind die Erwartungen auf Grund der letzten Jahre gedämpft. In der Nations League haben wir ja auch nichts gerissen. Von Österreich erwarte ich vielleicht sogar mehr als die österreichischen Fans, weil ich überzeugt bin, dass die Mannschaft großes Potential hat.“

Peter Stöger: „Seit unserer goldenen Generationen 1978 haben wir aktuell die beste Nationalmannschaft. In der Breite sind wir sogar noch besser aufgestellt. Ralf Rangnick stellt die Mannschaft außerdem perfekt ein. Bei der EM ist schon sehr viel möglich. Gegen die ganz großen Nationen müssen wir uns erst beweisen. Dafür brauchen wir alle Spieler fit und in Topform. Die Hoffnung ist, dass wir einen Schritt weiterkommen als bei den letzten Großveranstaltungen. Das ist mit dieser Mannschaft sicherlich möglich.“

Fotos: sportsbusiness.at