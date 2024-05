Das ÖFB-U19-Nationalteam (JG 2006) und das U17-Nationalteam (JG 2008) kennt ihre Quali-Gegner für den kommenden Herbst.

ÖFB-U19-Team gegen Spanien & Kosovo

Für das U19-Nationalteam (JG 2006) kommt es in der ersten Quali-Runde zur UEFA U19 EURO 2025 zu einem Wiedersehen mit Spanien und dem Kosovo.

Im März war die U19 in der Eliterunde an den Spaniern gescheitert. Auch die Kosovaren waren damals ein Gruppengegner. Nun kommt es im Herbst zu dem neuerlichen Duell mit den beiden Teams. Der weitere Gegner heißt Färöer. "Man sieht auf den ersten Blick, dass es eine richtig schwere Gruppe ist für eine erste Quali-Runde. Aber wir werden sicher nicht jammern, sondern gehen mit dem klaren Ziel in die Quali, dass wir in die Eliterunde aufsteigen wollen", so Teamchef Oliver Lederer. Österreich wurde bei der Auslosung in Nyon (SUI) aus Topf zwei gezogen und wurde als zehntes Team aus dem Pot gezogen, in dem schon die Spanier gewartet haben. "Auch wenn es natürlich ein anderer Jahrgang ist, ist es eigentlich unglaublich, dass wir mit Spanien und dem Kosovo zwei Gegner der vergangenen Eliterunde erneut zugelost bekommen haben", so Lederer. "Spanien ist Spanien, sie werden vermutlich über den anderen drei Teams stehen" Die Ausgangslage ist für ihn klar: "Spanien ist Spanien, sie werden vermutlich über den anderen drei Teams stehen. Die Färöer sind der vermutlich kleine Gegner, den es aber auch erst einmal zu schlagen gilt. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns mit dem Kosovo um den zweiten Platz matchen", sagt der Teamchef. Es sei sowieso kein Wunschkonzert, so Lederer. "Wir wollen in die Eliterunde aufsteigen, das ist unser großes Ziel. Wir werden uns bestmöglich auf die Quali vorbereiten und werden uns nicht verstecken", gibt der Teamchef die Marschroute vor. Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe und der beste Gruppendritte der ersten Quali-Runde steigen in die Eliterunde auf, die im Frühjahr 2025 gespielt wird. Für die UEFA U19 EURO 2025, die in Rumänien stattfindet, qualifizieren sich sieben Teams. Die Rumänen sind als Gastgeber gesetzt. Kommt uns irgendwie bekannt vor. 😁 Bekannte Gegner für das #U19-Team bei der ersten Quali-Runde auf dem Weg zur UEFA U19 EURO 2025! 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



ÖFB-U17-Team gegen Dänemark & Luxemburg

Am 20. Mai startet das aktuelle U17-Team in die UEFA U17 EURO auf Zypern. Das kommende U17-Nationalteam (JG 2008), das im Herbst in die Qualifikation zur UEFA U17 EURO 2025 startet, kennt seit heute seine Gegner für die erste Qualifikationsrunde.

Die von Teamchef Hermann Stadler betreuten ÖFB-Talente wurden bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon (SUI) aus Topf zwei gezogen und mussten Geduld beweisen. Als letzte der 14 Kugeln wurde Österreich aus Pot zwei gezogen und landete so in einer von insgesamt zwei Gruppen mit drei Teams. Die Gegner in der ersten Quali-Runde heißen Dänemark und Luxemburg.

"Eine Dreiergruppe hatte ich in meinen Jahren als Teamchef noch nie, es ist auch für mich etwas Neues. Es ist eine spannende Gruppe. An unserer Zielsetzung hat sich nichts geändert, wir wollen unter die ersten Zwei kommen, um dann in weiterer Folge um die EURO-Teilnahme zu spielen", so Teamchef Stadler nach der Auslosung. "Bin überzeugt davon, dass wir mit Dänemark auf Augenhöhe sind" Ein Wunschlos, so der Teamchef, hätte es ohnehin keines gegeben. "Ich habe zuvor schon gesagt, dass wir es so nehmen, wie es kommt. Alle Teams haben ihre Qualitäten und alle gehen mit dem Ziel in die Qualifikation, zur EURO zu fahren", sagt er.

Die Dreiergruppe verspricht einiges an Spannung. "Dänemark kommt aus Topf eins und ist damit der leichte Favorit. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe sind. Wir dürfen aber auch Luxemburg nicht unterschätzen. Es wird richtig eng werden", ist Stadler überzeugt.

Neues Format

Für die UEFA U17 EURO 2025, die in Albanien stattfinden wird, qualifizieren sich acht Teams. Die Qualifikation wird aus zwei Phasen bestehen, die nun 1. Runde (im Herbst) und 2. Runde (im Frühjahr) heißen. Wie bisher werden beide Runden als Mini-Turniere an einem einzigen Ort gespielt.

1. Runde

Alle teilnehmenden Teams werden an der 1. Runde mitwirken, einschließlich der Gastgeber der Endrunde (die derzeit nicht an der Qualifikation teilnehmen und auch unter dem neuen Format ihren Startplatz bei der Endrunde sicher haben werden). Die Teilnehmer werden in 14 Gruppen zu je drei oder vier Teams, abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Verbände, gelost.

Nach der 1. Runde werden sich 28 Teams für die Teilnahme an der 2. Runde der Liga A qualifizieren, während die übrigen Teams in Liga B gehen.

In zukünftigen Saisons werden die Ergebnisse von der 1. Runde für die Auslosung von der 1. Runde der folgenden Ausgabe berücksichtigt.

2. Runde

In Liga A werden die 28 Teams in sieben Gruppen zu je vier Teams gelost. Die sieben Gruppensieger werden sich - wie der automatisch startberechtigte Gastgeber - für die Endrunde qualifizieren. Wenn die Gastgeber zu den sieben Gruppensiegern gehören, qualifiziert sich auch der beste Gruppenzweite.

Die sieben Teams, die in den Liga-A-Gruppen auf dem vierten Platz stehen, steigen für die 1. Runde der U19-EURO-Qualifikation derselben Altersgruppe ab (so werden die Teams, die in der 2. Runde der U17-EM 2024/25 aus Liga A abgestiegen sind, in der 1. Runde der U19-EM 2026/27 in Liga B beginnen).

In Liga B werden die Teams in sieben Gruppen zu je drei oder vier Teams, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, gelost. Die sieben Sieger der Liga B steigen für die 1. Runde der U19-EM-Qualifikation derselben Altersgruppe auf (so werden die Teams, die in der 2. Runde der U17-EM 2024/25 aus Liga B aufgestiegen sind, in der 1. Runde der U19-EM 2026/27 in Liga A beginnen).

Die Auslosung für die 2. Runde wird im Dezember nach der 1. Runde durchgeführt (z.B. Dezember 2024 für die 2. Runde der Ausgabe 2024/25).

Quali-Gegner, neues Format, altes Ziel!

Für das #U17-Nationalteam beginnt die Reise zur UEFA U17 EURO 2025 mit dieser Quali-Gruppe. 👊🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



Fotocredit: Christian Fauland