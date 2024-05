In wenigen Tagen ist es soweit. Am Pfingstmontag, den 20. Mai 2024 (19:30 Uhr, live ORF Sport+) startet das ÖFB-U17-Team (JG 2007) im Antonios Papadopoulos Stadium von Larnaka gegen Kroatien in die UEFA U17 EURO 2024. Am morgigen Freitag bricht die Auswahl von Teamchef Martin Scherb nach Zypern auf.

"Wollen auf größtmöglicher Bühne zeigen, was wir für eine Truppe sind"

Bereits am Mittwoch traf der U17-Tross in Schwechat zusammen. Am Abend stand im Rudolf-Tonn-Stadion die erste gemeinsame Trainingseinheit auf dem Programm. Am heutigen Donnerstag folgen zwei weitere.

"Das ist jetzt endgültig der Startschuss für unser EURO-Abenteuer", sagt Teamchef Manfred Scherb. "Wir haben uns die Teilnahme mit starken Leistungen verdient. Jetzt wollen wir auf der größtmöglichen Bühne zeigen, was wir für eine Truppe sind", führt er weiter aus.

Der Fokus in der Vorbereitung gilt dem Auftaktmatch gegen die Kroaten. "Die Auftaktpartie ist bei einem Turnier immer ein Schlüsselspiel. Wir bereiten uns ganz gezielt auf Kroatien vor. Das ist jetzt für uns das wichtigste Spiel. Kroatien ist ein sehr unangenehmer Gegner, der viel individuelle Qualität hat. Aber die haben wir auch. Wir müssen bei uns bleiben, uns voll auf das erste Spiel konzentrieren und selbstbewusst auftreten", so Scherb.

"Wir haben einen Kader, der in der Breite gut aufgestellt ist"

Personell kann das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen. Alle 20 nominierten Spieler sind fit und stehen für die Endrunde zur Verfügung. "Wir hatten in den ersten beiden Quali-Runden doch auch Pech mit Verletzungen. Als Beispiel möchte ich nur noch einmal erwähnen, dass uns vor der Eliterunde mit Thomas Schandl der etatmäßige Kapitän ausgefallen ist und uns auch für die EURO nicht zur Verfügung steht. Aber wir haben einen Kader, der in der Breite gut aufgestellt ist, der mit solchen Ausfällen auch umgehen kann", sagt der Teamchef (Foto).

Das U17-Nationalteam trifft bei der Endrunde auf Zypern in Gruppe B noch auf Wales (23. Mai, 19:30 Uhr, live ORF TVthek) und Dänemark (26. Mai, 17:00 Uhr, live ORF TVthek).

Spielplan UEFA U17 EURO 2024

Kroatien – ÖSTERREICH: 20. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Wales: 23. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Dänemark: 26. Mai 2024, 17:00 Uhr (MEZ), Paralimni Municipal Stadium "Tasos Markou", Paralimni

Die finale Vorbereitungsphase auf die #U17EURO hat begonnen. 👊 Am Freitag bricht unser Team nach Zypern auf. 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICHhttps://t.co/dF0Shd4zqN — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 16, 2024

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam